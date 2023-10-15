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    • Игрок «Ниццы» выложил видео в поддержку Палестины и призвал «устроить черный день для евреев»

    Игрок «Ниццы» выложил видео в поддержку Палестины и призвал «устроить черный день для евреев»

    Защитник «Ниццы» Юсеф Аталь выступил в поддержку Палестины в военном конфликте с Израилем.

    Игрок записал видео с призывом «устроить черный день для евреев». Однако позже его удалил.

    Мэр Ниццы призвал Аталя извиниться и осудить ХАМАС, иначе Юсефа «уберут из клуба».

    • На прошлой неделе Израиль атаковало исламистское движение «Хамас».
    • Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху констатировал начало войны.
    • Матчи чемпионата Израиля перенесены.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 12:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +20243

      ilichkadr 46 минут назад

      С арабами не забалуешь. Алжир бывшая французская колония , на всякий случай...........

      0
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    • ...
      Рейтинг: +888

      eugen-han 1 час назад

      Во Франции это только начало, потому что, если что-то предъявят этому игроку, то в его защиту встанут другие игроки-арабы, коих в французском чемпионате немерено и тогда что(?),- лигу распускать?

      2
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      ...
      Рейтинг: +2656

      yorgenbarenz > eugen-han 1 час назад

      Придётся мэру извиняться на коленях,если не успеет убежать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22001

      Cleaner 1 час назад

      Вот она, Гейропейская ДЕМОКРАТИЯ! Говори то, что разрешат, иначе сгнобят!!!...(((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24603

      Persona_non_Grata > Cleaner 29 минут назад

      Поддержка терроризма и призывы к уничтожению людей запрещены во многих государствах... Возможно в его призывах «устроить черный день для евреев» было именно это ...

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