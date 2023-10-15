Игрок «Ниццы» выложил видео в поддержку Палестины и призвал «устроить черный день для евреев»

С арабами не забалуешь. Алжир бывшая французская колония , на всякий случай...........
Защитник «Ниццы» Юсеф Аталь выступил в поддержку Палестины в военном конфликте с Израилем.
Игрок записал видео с призывом «устроить черный день для евреев». Однако позже его удалил.
Мэр Ниццы призвал Аталя извиниться и осудить ХАМАС, иначе Юсефа «уберут из клуба».
- На прошлой неделе Израиль атаковало исламистское движение «Хамас».
- Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху констатировал начало войны.
- Матчи чемпионата Израиля перенесены.