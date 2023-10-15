Игрок «Ниццы» выложил видео в поддержку Палестины и призвал «устроить черный день для евреев»

Защитник «Ниццы» Юсеф Аталь выступил в поддержку Палестины в военном конфликте с Израилем.

Игрок записал видео с призывом «устроить черный день для евреев». Однако позже его удалил.

Мэр Ниццы призвал Аталя извиниться и осудить ХАМАС, иначе Юсефа «уберут из клуба».