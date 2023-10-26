Футболиста «Ниццы» дисквалифицировали на семь матчей за позицию по израильско-палестинскому конфликту

Защитник «Ниццы» Юсеф Аталь отстранен на длительный срок.
Игрока дисквалифицировали на семь матчей Лиги 1. Решение вступит в силу 31 октября.
- Аталь выступил в поддержку Палестины в военном конфликте с Израилем.
- Он призвал «устроить черный день для евреев», но позднее удалил опубликованное видео и извинился.
- «Ницца» отстранила 27-летнего алжирца на неопределенный срок.
- Прокуратура подозревает футболиста в оправдании терроризма и подстрекательстве к насилию на почве религии.
Источник: RMC Sport