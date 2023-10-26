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    • Футболиста «Ниццы» дисквалифицировали на семь матчей за позицию по израильско-палестинскому конфликту

    Футболиста «Ниццы» дисквалифицировали на семь матчей за позицию по израильско-палестинскому конфликту

    Защитник «Ниццы» Юсеф Аталь отстранен на длительный срок.

    Игрока дисквалифицировали на семь матчей Лиги 1. Решение вступит в силу 31 октября.

    • Аталь выступил в поддержку Палестины в военном конфликте с Израилем.
    • Он призвал «устроить черный день для евреев», но позднее удалил опубликованное видео и извинился.
    • «Ницца» отстранила 27-летнего алжирца на неопределенный срок.
    • Прокуратура подозревает футболиста в оправдании терроризма и подстрекательстве к насилию на почве религии.

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    Источник: RMC Sport

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    26.10.2023 10:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22154

      Cleaner 26 октября, 13:01

      Спорт - ВНЕ ПОЛИТИКИ! Ну РЖУ ни могу!!!...)))

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