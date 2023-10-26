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    • Агент Бонгонда объяснил, почему вингер «Спартака» вряд ли получит российское гражданство

    Агент Бонгонда объяснил, почему вингер «Спартака» вряд ли получит российское гражданство

    Зухаир Эссикал, агент вингера «Спартака» Тео Бонгонда, ответил, может ли игрок в будущем получить паспорт РФ.

    «Не думаю, что Тео когда-нибудь станет получать российское гражданство. У него уже есть два [конголезское и бельгийское].

    Отказ от одного из них в пользу российского маловероятен», – сказал агент.

    • Бонгонда родился и вырос в Шарлеруа, но выступает за сборную ДР Конго.
    • Летом он перешел в «Спартак» из «Кадиса» за 7 млн евро + бонусы.
    • В составе московской команды нападающий забил 5 голов и сделал 1 ассист в 15 матчах.

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    Источник: Sport24

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    26.10.2023 09:55
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +102890

      zigbert 26 октября, 15:28

      Не успел отыграть сезон как уже встал вопрос о гражданстве. Бонгонда сам решит этот вопрос если останется в Спартаке надолго.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +493

      Napaleon Banapart 26 октября, 10:23

      Без году неделя живет в стране и уже вопросы о гражданстве. Ладно когда у человека возникает свое желание а то ведь сами навязывают.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4344

      шахта Заполярная > Napaleon Banapart 26 октября, 12:23

      Читай внимательно, не только заголовок. Это размышляет агент, а не Тео. А журнашлюшкам лишь бы воздух испортить, главное напиши в заголовке Спартак и коммент популярен.

      4
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      Рейтинг: +1518

      Айболид > шахта Заполярная 26 октября, 13:20

      Ну тебе достаточно увидеть в заголовке слово "клоун" . И ты уже тут как тут , в надежде своих разыскать .

      0
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      Рейтинг: +4344

      шахта Заполярная > Айболид 26 октября, 13:33

      Ну ты же отозвался.

      1
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      Рейтинг: +35912

      VVM1964 > шахта Заполярная 26 октября, 13:47

      Так ведь -"стреляли" )))

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      Рейтинг: +493

      Napaleon Banapart > шахта Заполярная 26 октября, 18:15

      Я читаю не только заголовок. И акцент я поставил именно на задовавшего этот вопрос. Будь повнимательнее. ))

      2
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      Рейтинг: +34588

      oyabun 26 октября, 10:14

      А какая вдруг необходимость возникла? Он пока не особо "звездит" у нас.

      1
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