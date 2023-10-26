Агент Бонгонда объяснил, почему вингер «Спартака» вряд ли получит российское гражданство

Зухаир Эссикал, агент вингера «Спартака» Тео Бонгонда, ответил, может ли игрок в будущем получить паспорт РФ.

«Не думаю, что Тео когда-нибудь станет получать российское гражданство. У него уже есть два [конголезское и бельгийское].

Отказ от одного из них в пользу российского маловероятен», – сказал агент.