Агент Бонгонда объяснил, почему вингер «Спартака» вряд ли получит российское гражданство

Зухаир Эссикал, агент вингера «Спартака» Тео Бонгонда, ответил, может ли игрок в будущем получить паспорт РФ.
«Не думаю, что Тео когда-нибудь станет получать российское гражданство. У него уже есть два [конголезское и бельгийское].
Отказ от одного из них в пользу российского маловероятен», – сказал агент.
- Бонгонда родился и вырос в Шарлеруа, но выступает за сборную ДР Конго.
- Летом он перешел в «Спартак» из «Кадиса» за 7 млн евро + бонусы.
- В составе московской команды нападающий забил 5 голов и сделал 1 ассист в 15 матчах.
Источник: Sport24