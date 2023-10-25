Бывший игрок сборной Исландии хочет тренировать в России

Бывший защитник «Краснодара», «Рубина», «Ростова» Рагнар Сигурдссон ищет тренерскую работу в России.

«37-летний исландец, у которого жена с российским гражданством, действительно активно ищет работу в РПЛ. На днях он на неделю приезжал в Россию по семейным и рабочим делам.

Футболист не останавливается на поисках тренерской работы в России», – написал источник.