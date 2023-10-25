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    Бывший игрок сборной Исландии хочет тренировать в России

    Бывший защитник «Краснодара», «Рубина», «Ростова» Рагнар Сигурдссон ищет тренерскую работу в России.

    «37-летний исландец, у которого жена с российским гражданством, действительно активно ищет работу в РПЛ. На днях он на неделю приезжал в Россию по семейным и рабочим делам.

    Футболист не останавливается на поисках тренерской работы в России», – написал источник.

    • Суммарно Рагнар играл в РПЛ 5 лет.
    • 37-летний исландец Сигурдссон уже успел потренировать на родине «Филкир».
    • На счету Рагнара 97 матчей и 5 голов за сборную Исландии, участвовал в ЧМ-2018.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    25.10.2023 17:35
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