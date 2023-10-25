Бывший игрок сборной Исландии хочет тренировать в России

Бывший защитник «Краснодара», «Рубина», «Ростова» Рагнар Сигурдссон ищет тренерскую работу в России.
«37-летний исландец, у которого жена с российским гражданством, действительно активно ищет работу в РПЛ. На днях он на неделю приезжал в Россию по семейным и рабочим делам.
Футболист не останавливается на поисках тренерской работы в России», – написал источник.
- Суммарно Рагнар играл в РПЛ 5 лет.
- 37-летний исландец Сигурдссон уже успел потренировать на родине «Филкир».
- На счету Рагнара 97 матчей и 5 голов за сборную Исландии, участвовал в ЧМ-2018.
Источник: «РБ Спорт»