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    • Лига чемпионов. «Арсенал» обыграл «Севилью» (2:1), ничья «Ланса» и ПСВ (1:1)

    Лига чемпионов. «Арсенал» обыграл «Севилью» (2:1), ничья «Ланса» и ПСВ (1:1)

    «Арсенал» добыл гостевую победу над «Севильей» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Лондонцы выиграли со счетом 2:1, у Габриэля Жезуса гол и ассист.

    В другом матче «Ланс» и ПСВ сильнейшего не выявили – 1:1.

    Лига чемпионов. Группа B. 3-й тур

    Севилья (Испания) – Арсенал (Англия) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Мартинелли, 45+4; 0:2 – Жезус, 53; 1:2 – Гудель, 58.

    Ланс (Франция) – ПСВ (Нидерланды) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Бакайоко, 55; 1:1 – Ваи, 65.

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    Источник: «Бомбардир»

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    24.10.2023 23:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +102890

      zigbert 25 октября, 09:32

      Заслуженная победа Арсенала. Гол Жезуса был красив но все же Мартинелли был лучшим в матче.

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