Лига чемпионов. «Арсенал» обыграл «Севилью» (2:1), ничья «Ланса» и ПСВ (1:1)

Заслуженная победа Арсенала. Гол Жезуса был красив но все же Мартинелли был лучшим в матче.
«Арсенал» добыл гостевую победу над «Севильей» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Лондонцы выиграли со счетом 2:1, у Габриэля Жезуса гол и ассист.
В другом матче «Ланс» и ПСВ сильнейшего не выявили – 1:1.
Лига чемпионов. Группа B. 3-й тур
Севилья (Испания) – Арсенал (Англия) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Мартинелли, 45+4; 0:2 – Жезус, 53; 1:2 – Гудель, 58.
Ланс (Франция) – ПСВ (Нидерланды) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Бакайоко, 55; 1:1 – Ваи, 65.