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    • Газизов высказался о возможности трансфера Джикии в махачкалинское «Динамо»

    Газизов высказался о возможности трансфера Джикии в махачкалинское «Динамо»

    Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос, пригласил бы он защитника «Спартака» Георгия Джикию в случае выхода дагестанской команды в РПЛ.

    «Хочу сказать, что Георгий топовый футболист. Он очень хорошо знаком Гаджи Муслимовичу, мне. Такой футболист всегда интересен. Он будет украшением любой российской команды», – сказал Газизов.

    • Действующее соглашение Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года. 29-летний игрок выступает за московский клуб с 2017 года.
    • Махачкалинское «Динамо» идет на первом месте в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024, набрав 28 очков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    24.10.2023 12:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17

      ABC--google 25 октября, 11:58

      А кто такой гизизов? И зюпа?

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      Рейтинг: +2265

      Bozigit 24 октября, 12:53

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