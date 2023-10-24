Газизов высказался о возможности трансфера Джикии в махачкалинское «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос, пригласил бы он защитника «Спартака» Георгия Джикию в случае выхода дагестанской команды в РПЛ.

«Хочу сказать, что Георгий топовый футболист. Он очень хорошо знаком Гаджи Муслимовичу, мне. Такой футболист всегда интересен. Он будет украшением любой российской команды», – сказал Газизов.

Действующее соглашение Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года. 29-летний игрок выступает за московский клуб с 2017 года.

Махачкалинское «Динамо» идет на первом месте в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024, набрав 28 очков.

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