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    Кержаков ответил на призывы поменять вратаря в «Зените»

    Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о своем отношении к рассуждениям о том, что вратарская позиция в команде нуждается в усилении.

    – Вы столько лет в «Зените», но каждое трансферное окно то и дело разговоры о необходимости купить нового вратаря. Как реагируете?

    - Так было всегда. Это классика. И когда Малафеев играл, и потом Лодыгин. Ничего нового.

    – Почему так происходит?

    - Наверное, кого-то не устраивает класс вратарей, кто-то хочет более сильного. Не суть. По поводу меня – просто стечение обстоятельств. Вопреки всему я в «Зените» (улыбается).

    – На полевых игроков «Зенит» тратит много денег, на вратаря – нет.

    - Давайте по фактам, абстрагируемся от меня. Берем прошлый сезон – какого голкипера нужно было брать? Это если мы говорим о россиянах. Ценники были не просто неадекватные, а сверхнеадекватные.

    Есть Акинфеев – икона последних 20 лет, легенда. Он даже не обсуждается. Кто еще? Матвей Сафонов из «Краснодара». По потенциалу – да, вопросов нет. Но вряд ли краснодарцы готовы его отпустить.

    А остальные вратари плюс-минус равны. Переплачивать за голкипера, который чуть сильнее другого, нецелесообразно.

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    Источник: «Российская газета»

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    Сегодня, 13:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +102

      Цугундeр 1 час назад

      Адекватный Миха берёт от жизни остатки всего. И не парится.
      На позитиве. В отличие от брательника.

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