Кержаков ответил на призывы поменять вратаря в «Зените»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о своем отношении к рассуждениям о том, что вратарская позиция в команде нуждается в усилении.

– Вы столько лет в «Зените», но каждое трансферное окно то и дело разговоры о необходимости купить нового вратаря. Как реагируете?

- Так было всегда. Это классика. И когда Малафеев играл, и потом Лодыгин. Ничего нового.

– Почему так происходит?

- Наверное, кого-то не устраивает класс вратарей, кто-то хочет более сильного. Не суть. По поводу меня – просто стечение обстоятельств. Вопреки всему я в «Зените» (улыбается).

– На полевых игроков «Зенит» тратит много денег, на вратаря – нет.

- Давайте по фактам, абстрагируемся от меня. Берем прошлый сезон – какого голкипера нужно было брать? Это если мы говорим о россиянах. Ценники были не просто неадекватные, а сверхнеадекватные.

Есть Акинфеев – икона последних 20 лет, легенда. Он даже не обсуждается. Кто еще? Матвей Сафонов из «Краснодара». По потенциалу – да, вопросов нет. Но вряд ли краснодарцы готовы его отпустить.

А остальные вратари плюс-минус равны. Переплачивать за голкипера, который чуть сильнее другого, нецелесообразно.