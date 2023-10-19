Кержаков раскрыл подробности общения с Акинфеевым во время серии пенальти в матче за Суперкубок России

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков ответил, что он сказал капитану ЦСКА Игорю Акинфееву, когда их команды разыгрывали Суперкубок России.

Финальный матч состоялся в середине июля.

Петербуржцы победили в серии пенальти со счетом 5:4 после нулевой ничьей в основное время.

– Во время серии пенальти в Суперкубке против ЦСКА вы как-то мило общались так с Игорем Акинфеевым.

– Понял, о чем вы. Там забавная была история. Ваня Сергеев бил решающий удар. А я знал, что Акинфеев еще ни разу не проигрывал серию пенальти в России.

Подходит Ваня, и я такой думаю: «Сейчас Игорь потащит». И Акинфеев спас свою команду. И я ему говорю: «Игорь, ну ты в порядке».

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