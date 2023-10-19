Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин назвал лучшие летние трансферы в РПЛ.

«Из летних трансферов хорошо себя проявили Бабич и Медина. На 100 процентов хороших трансферов пока нет. Все еще адаптируются. После зимней паузы футболисты должны себя хорошо проявить, чтобы быть полезными для команд. Нужно обратить внимание на наших футболистов, наигрывать для нашей сборной. Уровень у легионеров не такой высокий», – заявил Булыкин.