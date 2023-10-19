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    • Михаил Кержаков назвал главных конкурентов «Зенита» в этом сезоне

    Михаил Кержаков назвал главных конкурентов «Зенита» в этом сезоне

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос о том, с кем предстоит конкурировать его команде за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

    «Исходя из того, как все идет на данный момент, – это «Краснодар». Назвал бы еще «Динамо». Мне очень симпатичен их тренер чех Марцел Личка. Мне нравится его подход. И с «Оренбургом» он здорово работал. Возвращаясь к претендентам, не стоит сбрасывать со счетов «Спартак», ЦСКА. Армейцы всегда вроде отстают, а потом в какой-то момент смотришь и понимаешь, что они близко.

    Соперники стали не так бояться «Зенит», как раньше? Мне кажется, уже в том сезоне некоторые команды посмелее играли против нас. Вспомните матчи с «Химками», «Ахматом». Кстати, решительность грозненцев меня не удивила, ведь их тренировал Сергей Ташуев, с которым я работал в «Анжи». Говорил парням до встречи: «Они не будут отсиживаться в обороне. Будут прессинговать, втыкаться». Видимо, не достучался. А так бояться никого не надо», – сказал Кержаков.

    • «Зенит» выиграл последние пять чемпионатов России.
    • В нынешнем сезоне петербуржцы занимают третье место с 20 очками после 11 матчей.

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    Источник: «Российская газета»

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    Сегодня, 12:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16795

      Алексей З 1 час назад

      Зачем спрашивать , когда можно посмотреть посмотреть на таблицу ?

      0
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      Рейтинг: +4021

      acor94 2 часа назад

      Лучше бы думал о своих конкурентах. Рад, что мишадырка наконец на лавку сел. Пора в дубль, детишек тренеровать.

      0
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      Рейтинг: +2211

      Suvorov71 > acor94 1 час назад

      А сможет детишек тренировать, Буланов взялся и ......... теперь оценки в ящике дает, правда не всегда правильные

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