Михаил Кержаков назвал главных конкурентов «Зенита» в этом сезоне

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос о том, с кем предстоит конкурировать его команде за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«Исходя из того, как все идет на данный момент, – это «Краснодар». Назвал бы еще «Динамо». Мне очень симпатичен их тренер чех Марцел Личка. Мне нравится его подход. И с «Оренбургом» он здорово работал. Возвращаясь к претендентам, не стоит сбрасывать со счетов «Спартак», ЦСКА. Армейцы всегда вроде отстают, а потом в какой-то момент смотришь и понимаешь, что они близко.

Соперники стали не так бояться «Зенит», как раньше? Мне кажется, уже в том сезоне некоторые команды посмелее играли против нас. Вспомните матчи с «Химками», «Ахматом». Кстати, решительность грозненцев меня не удивила, ведь их тренировал Сергей Ташуев, с которым я работал в «Анжи». Говорил парням до встречи: «Они не будут отсиживаться в обороне. Будут прессинговать, втыкаться». Видимо, не достучался. А так бояться никого не надо», – сказал Кержаков.