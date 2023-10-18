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  • «Даже в дубль «Спартака» не попадет»: Губерниев жестко высказался об игре Джикии

«Даже в дубль «Спартака» не попадет»: Губерниев жестко высказался об игре Джикии

18 октября 2023, 20:26
11

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев возмущен игрой защитника сборной России Георгия Джикии против Кении (1:1).

«Джикия уже устроил саботаж футболу. То, что мы видели в сборной, он даже с такой игрой в дубль «Спартака» не попадет. Понимаю, что центральных защитников в российских клубах нет, на этой позиции играют иностранцы в основном, но то, что мы видели, это не футбол, а ужас. Джикии сейчас точно не до выступлений в команде», – сказал Губерниев.

  • 4 последних матча «Спартака» в чемпионате России Джикия провел на скамейке запасных.
  • В текущем сезоне 29-летний защитник провел девять игр во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 706 минут.
  • Контракт Джикии со «Спартаком» действует до 31 мая 2024 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Джикия Георгий Губерниев Дмитрий
Комментарии (11)
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ivany4
1697650352
И в это, во всех российских экспертах от футбола сидит! Неделю назад крыл Специалиста с лицензией про, за то что не ставит Жору в основу. Неужто прозрел, или может протрезвел?!))
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Дубина
1697651783
Еще один вася вылез!!
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russkiisergei
1697654572
а, чо реально с Кенией 1-1 сыграли?И, да Губерниев, ты то много куда попал?
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sined1951
1697654773
Как ты надоел, скот-на вонючая!
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orlovcar
1697655861
Губер Губер... Куда ж ты опять лезешь?
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шахта Заполярная
1697656258
Губа тебе то какое дело до Спартака, кто играет, кто запасной, или тебе отдельно за литье грязи на Спартак доплачивают. Если у тебя есть яйца, губа, пиши про педикулезных, но у тебя их нет, пилотка.
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моэм
1697660208
Невольно вспомнил Дзюбу ....тот вернулся из Ростова с кубком в руках и в ранге лучшего бомбардира ....на старте в Спартаке сделал три дубля в 4 матчах , а потом Федун начал "выносить мозг" с новым контрактом и Дзюба "забил" на игру , пока Зенит не дал ему то что он заслуживал.....Джикия тоже "забил" и играть начнет не раньше подписания нового контракта .
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paracetamol
1697697752
Такой пас отдал на свои ворота, закачаешься!
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СпартакВВ
1697784869
Куда постоянно лезет этот колхозник? Ему бы заткнуться, он в спорте полный ноль, ему только трепаться на большее он не способен!
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