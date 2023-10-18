«Даже в дубль «Спартака» не попадет»: Губерниев жестко высказался об игре Джикии

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев возмущен игрой защитника сборной России Георгия Джикии против Кении (1:1).

«Джикия уже устроил саботаж футболу. То, что мы видели в сборной, он даже с такой игрой в дубль «Спартака» не попадет. Понимаю, что центральных защитников в российских клубах нет, на этой позиции играют иностранцы в основном, но то, что мы видели, это не футбол, а ужас. Джикии сейчас точно не до выступлений в команде», – сказал Губерниев.