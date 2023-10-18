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    • «Даже в дубль «Спартака» не попадет»: Губерниев жестко высказался об игре Джикии

    «Даже в дубль «Спартака» не попадет»: Губерниев жестко высказался об игре Джикии

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев возмущен игрой защитника сборной России Георгия Джикии против Кении (1:1).

    «Джикия уже устроил саботаж футболу. То, что мы видели в сборной, он даже с такой игрой в дубль «Спартака» не попадет. Понимаю, что центральных защитников в российских клубах нет, на этой позиции играют иностранцы в основном, но то, что мы видели, это не футбол, а ужас. Джикии сейчас точно не до выступлений в команде», – сказал Губерниев.

    • 4 последних матча «Спартака» в чемпионате России Джикия провел на скамейке запасных.
    • В текущем сезоне 29-летний защитник провел девять игр во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 706 минут.
    • Контракт Джикии со «Спартаком» действует до 31 мая 2024 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 20:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1349

      Дубина 26 минут назад

      Еще один вася вылез!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11910

      ivany4 50 минут назад

      И в это, во всех российских экспертах от футбола сидит!
      Неделю назад крыл Специалиста с лицензией про, за то что не ставит Жору в основу. Неужто прозрел, или может протрезвел?!))

      0
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      Рейтинг: +1050

      O-kolesov > ivany4 4 минуты назад

      Похмелился.

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