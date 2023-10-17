В ЦСКА сообщили, когда футболисты сборных вернутся в расположение армейского клуба

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, когда футболисты сборной России прибудут в расположение армейского клуба.
«Сегодня прилетели футболисты сборной России – Максим Мухин, Иван Обляков и Федор Чалов. Также во второй половине дня прилетел Аббос Файзуллаев. Завтра ждем ребят на тренировке. Завтра утром прилетают и наши ребята из молодежной сборной России после бразильского турне – Лукин, Кисляк, Рядно, Глебов. Позже всех ждем наших чилийских игроков, Мендеса и Давилу. Сегодня ночью у них матч в Венесуэле, а потом традиционно непростой путь домой», – заявил Брейдо.
- 21 октября ЦСКА сыграет в гостях против казанского «Рубина». Начало – 14:00 мск.
- После 11 туров РПЛ армейцы занимают 7-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков.
Источник: «Спорт-Экспресс»