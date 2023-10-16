Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Первый тренер Распутько прокомментировал побег игрока из «Шахтера» в Россию

Первый тренер Распутько прокомментировал побег игрока из «Шахтера» в Россию

16 октября 2023, 15:35

Валерий Мисников, первый тренер игрока Александра Роспутько, прокомментировал побег футболиста в Россию из системы «Шахтера».

«Думаю, как у гражданина и человека, родившегося в Горловке, у него были патриотические чувства. Насколько сильно он переживал из-за ситуации в Донецке? Тогда все переживали. Думаю, что он тоже в душе переживал, но, может быть, не показывал этого. По-любому он переживал из‑за такой ситуации. Думаю, он испытывал стресс и из‑за переезда в Киев», – сказал Мисников в эфире «Матч ТВ».

  • Футболист сбежал после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии.
  • 19-летний Распутько родом из Горловки (ДНР).
  • У него были разногласия с «Шахтером» по поводу продления контракта.

Ставьте на главные спортивные события с бонусом до 6000₽!

Еще по теме:
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27 6
Игрок сборной Украины стал конкурентом Сперцяна в «Аль-Ахли» 2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов 3
Источник: «Газета.ru»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Шахтер
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
78-летний Адвокат продлил контракт со сборной Кюрасао
17:17
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
16:52
2
Фото«Черт возьми»: Беллингем оценил свой кошмарный промах в матче с «Интером»
16:35
1
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
1
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
1
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
3
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
15:10
1
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
4
Слуцкий оценил перспективы Батракова в «Галатасарае»
14:38
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
5
Все новости
Все новости
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
16:41
5
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
15:51
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
3
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
15:14
2
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
4
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
5
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
4
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
3
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
13
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
4
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
3
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
4
Шалимов – о судействе: «Соболев ударил сильно, а его не очень? Для меня это одинаковые моменты»
12:27
3
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
2
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
3
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
4
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
5
Слуцкий – о статусе медиатренера: «Мне принадлежат два самых больших рекорда в РПЛ»
09:13
5
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+