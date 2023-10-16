Первый тренер Распутько прокомментировал побег игрока из «Шахтера» в Россию

Валерий Мисников, первый тренер игрока Александра Роспутько, прокомментировал побег футболиста в Россию из системы «Шахтера».

«Думаю, как у гражданина и человека, родившегося в Горловке, у него были патриотические чувства. Насколько сильно он переживал из-за ситуации в Донецке? Тогда все переживали. Думаю, что он тоже в душе переживал, но, может быть, не показывал этого. По-любому он переживал из‑за такой ситуации. Думаю, он испытывал стресс и из‑за переезда в Киев», – сказал Мисников в эфире «Матч ТВ».

Футболист сбежал после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии.

19-летний Распутько родом из Горловки (ДНР).

У него были разногласия с «Шахтером» по поводу продления контракта.

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