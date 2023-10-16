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    • Первый тренер Распутько прокомментировал побег игрока из «Шахтера» в Россию

    Первый тренер Распутько прокомментировал побег игрока из «Шахтера» в Россию

    Валерий Мисников, первый тренер игрока Александра Роспутько, прокомментировал побег футболиста в Россию из системы «Шахтера».

    «Думаю, как у гражданина и человека, родившегося в Горловке, у него были патриотические чувства. Насколько сильно он переживал из-за ситуации в Донецке? Тогда все переживали. Думаю, что он тоже в душе переживал, но, может быть, не показывал этого. По-любому он переживал из‑за такой ситуации. Думаю, он испытывал стресс и из‑за переезда в Киев», – сказал Мисников в эфире «Матч ТВ».

    • Футболист сбежал после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии.
    • 19-летний Распутько родом из Горловки (ДНР).
    • У него были разногласия с «Шахтером» по поводу продления контракта.

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    Источник: «Газета.ru»

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    Сегодня, 15:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16653

      Алексей З 3 минуты назад

      До 14-го года жили - не тужили , но кого-то это не устроило и началось...
      Мальчик одна из многочисленных жертв этой авантюры.

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