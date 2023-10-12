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    Газзаев оценил игру сборной России против Камеруна

    Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев подвел итоги выигранного матча с Камеруном.

    «Очень хорошая игра. Она была мобильной, подходы к воротам и голевые моменты были у обеих команд. Считаю, что сборная России может записать себе в актив этот матч. Состав был максимально приближен к боевому. Мне очень понравилась игра.

    Насколько важна была победа? Для нас любая победа важна. Двадцать тысяч болельщиков пришло на стадион – это великолепно. И погода была хорошей. Поздравляю всех с победой!» – сказал Газзаев.

    • Россияне дома победили со счетом 1:0.
    • Товарищеский матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
    • Единственный гол забил Федор Чаловдебютный для него за сборную.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10214

      САДЫЧОК 13 минут назад

      Не может она понравиться!
      Не было борьбы,много не точных пасов, не было остроты.Камерун легко через центр и дальше через защиту выходил один на один.
      Сельянов вообще отсутствовал присутствуя.Мелкий Пиняев и вовсе проигрывал все единоборства.Миранчуков и Мухина нельзя было выпускать-это не футболисты.
      Порадовал Волков, в 1 тайме Глебов, потом сдулся., тот же Чалов, Обляков , Кузяев.

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