Газзаев оценил игру сборной России против Камеруна

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев подвел итоги выигранного матча с Камеруном.

«Очень хорошая игра. Она была мобильной, подходы к воротам и голевые моменты были у обеих команд. Считаю, что сборная России может записать себе в актив этот матч. Состав был максимально приближен к боевому. Мне очень понравилась игра.

Насколько важна была победа? Для нас любая победа важна. Двадцать тысяч болельщиков пришло на стадион – это великолепно. И погода была хорошей. Поздравляю всех с победой!» – сказал Газзаев.