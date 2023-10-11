Карпин высказался о физическом состоянии Джикии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил кондиции своего защитника Георгия Джикии.

«Что касается его игрового тонуса, это можно понять только в игре. Тренировочный процесс – это другое. Нужно два-три матча, чтобы вернуть игровой тонус. Хотите, чтобы я сделал выводы по двум тренировкам? Пока он не сыграет 90 минут, никто не узнает его физическую форму», – сказал Карпин.