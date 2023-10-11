Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Карпин высказался о физическом состоянии Джикии

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил кондиции своего защитника Георгия Джикии.

    «Что касается его игрового тонуса, это можно понять только в игре. Тренировочный процесс – это другое. Нужно два-три матча, чтобы вернуть игровой тонус. Хотите, чтобы я сделал выводы по двум тренировкам? Пока он не сыграет 90 минут, никто не узнает его физическую форму», – сказал Карпин.

    • 29-летний Джикия больше месяца не играет в РПЛ.
    • Его контракт со «Спартаком» истекает летом 2024 года.
    • Завтра, 12 октября, Россия проведет товарищеский матч с Камеруном.

    Новости по теме
    Джикия мотивировал Миранчука шоколадным батончиком на тренировке сборной 1
    Джикия высказался об адаптации Бакаева в ОАЭ 1
    Карпин высказался о положении Джикии в «Спартаке» 4
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.10.2023 21:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+