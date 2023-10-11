Карпин высказался о физическом состоянии Джикии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил кондиции своего защитника Георгия Джикии.
«Что касается его игрового тонуса, это можно понять только в игре. Тренировочный процесс – это другое. Нужно два-три матча, чтобы вернуть игровой тонус. Хотите, чтобы я сделал выводы по двум тренировкам? Пока он не сыграет 90 минут, никто не узнает его физическую форму», – сказал Карпин.
- 29-летний Джикия больше месяца не играет в РПЛ.
- Его контракт со «Спартаком» истекает летом 2024 года.
- Завтра, 12 октября, Россия проведет товарищеский матч с Камеруном.
Источник: «Спорт-Экспресс»