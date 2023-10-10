Арбитр Серии А не пожал руку женщине-помощнице – его наказали

Поцелуешь на радостях - разопнут, руку не пожмёшь - разопнут. Там, в гейропах, мужиков вообще, как пол, вывести решили ? Пробирочные, ска ....
Хуан Лука Сакки, арбитр Серии А, получил один тур дисквалификации.
Его наказали за игнорирование рукопожатия с помощницей Франческой Ди Монте перед матчем «Лечче» и «Сассуоло».
В Итальянской ассоциации арбитров сообщили, что поступок Сакки не был проявлением сексизма: «Это был просто непроизвольный и неправильно истолкованный жест».
- Сейчас в Серии А пауза на матчи сборных.