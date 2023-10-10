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    • Арбитр Серии А не пожал руку женщине-помощнице – его наказали

    Арбитр Серии А не пожал руку женщине-помощнице – его наказали

    Хуан Лука Сакки, арбитр Серии А, получил один тур дисквалификации.

    Его наказали за игнорирование рукопожатия с помощницей Франческой Ди Монте перед матчем «Лечче» и «Сассуоло».

    В Итальянской ассоциации арбитров сообщили, что поступок Сакки не был проявлением сексизма: «Это был просто непроизвольный и неправильно истолкованный жест».

    • Сейчас в Серии А пауза на матчи сборных.

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.10.2023 21:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +57317

      MaxRnD 2 часа назад

      Поцелуешь на радостях - разопнут, руку не пожмёшь - разопнут. Там, в гейропах, мужиков вообще, как пол, вывести решили ? Пробирочные, ска ....

      1
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      Рейтинг: +877

      eugen-han 2 часа назад

      Вообще раньше этикет не позволял такого, чтобы мужчина дал руку женщине, потому что это считалось моветоном.

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      Рейтинг: +21

      sunwap 3 часа назад

      Теперь мужики боятся даже прикоснуться. А вдруг это примут за домогательство.

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