Арбитр Серии А не пожал руку женщине-помощнице – его наказали

Хуан Лука Сакки, арбитр Серии А, получил один тур дисквалификации.

Его наказали за игнорирование рукопожатия с помощницей Франческой Ди Монте перед матчем «Лечче» и «Сассуоло».

В Итальянской ассоциации арбитров сообщили, что поступок Сакки не был проявлением сексизма: «Это был просто непроизвольный и неправильно истолкованный жест».