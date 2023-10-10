«Не лезет ни в какие ворота!»: глава «Зенита» – о решении УЕФА отменить допуск сборных России U17

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал отмену решения УЕФА о допуске юношеских сборных России до международных турниров.

Полноценный бан для российских команд вернули без проведения голосования.

«Отменив свое решение, в УЕФА поддались шантажу известных стран и федераций. Считаю, что это не лезет ни в какие ворота!

При этом опять не делается никакой дифференциации ни по возрастам, ни между сборными и клубами. Мы исключены уже который сезон из клубных и национальных соревнований.

Конечно, товарищеские игры не могут заменить официальные соревнования. Поэтому в «Зените» встретили это решение с большим разочарованием», – сказал Медведев.