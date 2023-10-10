«Не лезет ни в какие ворота!»: глава «Зенита» – о решении УЕФА отменить допуск сборных России U17

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал отмену решения УЕФА о допуске юношеских сборных России до международных турниров.
Полноценный бан для российских команд вернули без проведения голосования.
«Отменив свое решение, в УЕФА поддались шантажу известных стран и федераций. Считаю, что это не лезет ни в какие ворота!
При этом опять не делается никакой дифференциации ни по возрастам, ни между сборными и клубами. Мы исключены уже который сезон из клубных и национальных соревнований.
Конечно, товарищеские игры не могут заменить официальные соревнования. Поэтому в «Зените» встретили это решение с большим разочарованием», – сказал Медведев.
- Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.
- На фоне сентябрьской рекомендации УЕФА частично снять бан более 10 стран объявили о бойкоте возможных матчей с россиянами.
- В итоге в УЕФА заявили, что «не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть».
Источник: «Спорт-Экспресс»