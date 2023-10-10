Карпин высказался о положении Джикии в «Спартаке»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с потерей Георгием Джикикей места в основе «Спартака».
«Понятно, что не очень хорошо, что Джикия играет мало. Да и вообще мало центральных защитников, которые играют постоянно.
Меня это не пугает, но это есть. Два центральных русских играют в «Крыльях» и «Ростове», – сказал Карпин.
- 29-летний Джикия больше месяца не играет в РПЛ.
- Его контракт со «Спартаком» истекает летом 2024 года.
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Источник: «Чемпионат»