Мамаев рассказал о работе детской академии в Дубае

Экс-футболист сборной России Павел Мамаев заявил об успехах своей детской академии в Дубае.

– У нас большой приток детей, поэтому думаю, что в ближайшее время возьмем одного или двух тренеров. Мы подписали соглашение с британской школой, заняли новую крутую локацию, где новый и крутой газон.

Получаем хорошие отзывы как в Эмиратах, так и из России и Европы. К нам из Австрии, из Германии приехали дети. У нас огромный поток заявок от тех, кто хочет заниматься с нами. И много писем от тренеров, которые изъявляют желание работать в нашей академии.

Где‑то в глубине души я ждал такого, но испытываю восторг от увиденного. Очень доволен тем, как идет развитие академии. Когда к тебе каждый день приходят по 5–6 детей, понимаешь, что ты делаешь что‑то правильное и хорошее.

Мы сейчас заявились в два самых престижных турнира в Эмиратах, у нас будут выступать две команды. Возможно, заявим еще третью, где дети чуть младше.

– Как сильно с академией взаимодействует Федор Смолов?

– В вопросе академии он доверяет мне на 100%. С Федей мы созваниваемся, обсуждая идеи: что внедрить или что убрать. Мы эту историю связываем со своим опытом, чтобы сделать так, как хотелось нам самим.

Во время паузы на матчи сборной он прилетит и проведет тренировку и мастер‑класс с детишками. Думаю, детям будет очень приятно, и Феде понравится то, что он увидит.