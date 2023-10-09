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    • В Госдуме отреагировали на новость о возможной отмене решения УЕФА по допуску сборных России до 17 лет

    В Госдуме отреагировали на новость о возможной отмене решения УЕФА по допуску сборных России до 17 лет

    Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отказывается верить, что УЕФА вернет бан для юношеских сборных России.

    • В сентябре УЕФА предложил допустить сборные России до 17 лет к турнирам в нейтральном статусе.
    • Россияне смогут выступать без флага, гимна и других государственных символов, а также без возможности играть на территории РФ.
    • О бойкоте возможных матчей с Россией уже объявили более 10 стран. Завтра решение о допуске могут отменить.

    «Мое мнение об этом таково: данная новость является вбросом. Исполком УЕФА уже принял решение, и оно подлежит исполнению.

    Более того, своими действиями ФИФА также поддерживает данное решение, поэтому у них ничего не получится.

    Это ваши друзья и коллеги стараются активничать и вбрасывать подобные новости», – сказал Свищев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.10.2023 20:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +37

      Царь Бомжей 6 часов назад

      Вообще не вижу смысла играть, просто приезжать, что б тя унизили. Пока не будет извинений не стоит и играть.

      3
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      Рейтинг: +35620

      VVM1964 > Царь Бомжей 4 часа назад

      Ага - пусть на коленку перед каждым матчем встают, а лучше на две )))

      0
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