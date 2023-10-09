В Госдуме отреагировали на новость о возможной отмене решения УЕФА по допуску сборных России до 17 лет

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отказывается верить, что УЕФА вернет бан для юношеских сборных России.
- В сентябре УЕФА предложил допустить сборные России до 17 лет к турнирам в нейтральном статусе.
- Россияне смогут выступать без флага, гимна и других государственных символов, а также без возможности играть на территории РФ.
- О бойкоте возможных матчей с Россией уже объявили более 10 стран. Завтра решение о допуске могут отменить.
«Мое мнение об этом таково: данная новость является вбросом. Исполком УЕФА уже принял решение, и оно подлежит исполнению.
Более того, своими действиями ФИФА также поддерживает данное решение, поэтому у них ничего не получится.
Это ваши друзья и коллеги стараются активничать и вбрасывать подобные новости», – сказал Свищев.
Источник: «Спорт-Экспресс»