Чалов прокомментировал гол Медины, спасший «Спартак» от поражения в дерби с ЦСКА

Нападающий ЦСКА Федор Чалов ответил на вопросы по итогам матча 11-го тура РПЛ против «Спартака».
- Спартаковцы ушли от поражения на 97-й минуте.
- Счет сравнял бывший игрок ЦСКА Хесус Медина.
- Итоговый результат – ничья 2:2.
– Мы хорошо играли в футбол. Заслуживали победы. Тяжело сейчас оценивать, разбирать ошибки по горячим следам. В любом случае, думаю, мы двигаемся в правильном направлении. Думаю, для болельщиков это был классный матч. Один из самых ярких в дерби.
– Гол на последних минутах заставил жалеть о потере Медины?
– Это уже пройденный этап. Так что нет.
= То есть он не усилил «Спартак», на ваш взгляд?
– Я не следил, честно.
– Вы пообщались с ним сегодня?
– Поздоровались во время игры.
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Источник: «Матч ТВ»