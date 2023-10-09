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    • Чалов прокомментировал гол Медины, спасший «Спартак» от поражения в дерби с ЦСКА

    Чалов прокомментировал гол Медины, спасший «Спартак» от поражения в дерби с ЦСКА

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов ответил на вопросы по итогам матча 11-го тура РПЛ против «Спартака».

    • Спартаковцы ушли от поражения на 97-й минуте.
    • Счет сравнял бывший игрок ЦСКА Хесус Медина.
    • Итоговый результат – ничья 2:2.

    – Мы хорошо играли в футбол. Заслуживали победы. Тяжело сейчас оценивать, разбирать ошибки по горячим следам. В любом случае, думаю, мы двигаемся в правильном направлении. Думаю, для болельщиков это был классный матч. Один из самых ярких в дерби.

    – Гол на последних минутах заставил жалеть о потере Медины?

    – Это уже пройденный этап. Так что нет.

    = То есть он не усилил «Спартак», на ваш взгляд?

    – Я не следил, честно.

    – Вы пообщались с ним сегодня?

    – Поздоровались во время игры.

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    Источник: «Матч ТВ»

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