Чалов прокомментировал гол Медины, спасший «Спартак» от поражения в дерби с ЦСКА

Нападающий ЦСКА Федор Чалов ответил на вопросы по итогам матча 11-го тура РПЛ против «Спартака».

Спартаковцы ушли от поражения на 97-й минуте.

Счет сравнял бывший игрок ЦСКА Хесус Медина.

Итоговый результат – ничья 2:2.

– Мы хорошо играли в футбол. Заслуживали победы. Тяжело сейчас оценивать, разбирать ошибки по горячим следам. В любом случае, думаю, мы двигаемся в правильном направлении. Думаю, для болельщиков это был классный матч. Один из самых ярких в дерби.

– Гол на последних минутах заставил жалеть о потере Медины?

– Это уже пройденный этап. Так что нет.

= То есть он не усилил «Спартак», на ваш взгляд?

– Я не следил, честно.

– Вы пообщались с ним сегодня?

– Поздоровались во время игры.

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