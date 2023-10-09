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    • Джикия отреагировал на слухи, что Абаскаль потерял раздевалку в «Спартаке»

    Джикия отреагировал на слухи, что Абаскаль потерял раздевалку в «Спартаке»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия, ответил есть ли у Гильермо Абаскаля проблемы с командой.

    – Пишут, что тренер «Спартака» потерял раздевалку.

    – Ну, пишут и пишут. Много чего пишут. Это ваша работа – писать, делать скандалы, интриги, расследования.

    В «Спартаке» все хорошо! Кто пишет, что все плохо? Фамилии есть? По фактам будем разговаривать.

    • «Спартак» едва не проиграл ЦСКА, уйдя от поражения благодаря голу на 97-й минуте.
    • У команды 3 матча подряд без побед.
    • Спартаковцы идут на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25192

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Зато Абаскаль приобрёл звание "Заслуженный физрук".

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