Джикия отреагировал на слухи, что Абаскаль потерял раздевалку в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия, ответил есть ли у Гильермо Абаскаля проблемы с командой.
– Пишут, что тренер «Спартака» потерял раздевалку.
– Ну, пишут и пишут. Много чего пишут. Это ваша работа – писать, делать скандалы, интриги, расследования.
В «Спартаке» все хорошо! Кто пишет, что все плохо? Фамилии есть? По фактам будем разговаривать.
- «Спартак» едва не проиграл ЦСКА, уйдя от поражения благодаря голу на 97-й минуте.
- У команды 3 матча подряд без побед.
- Спартаковцы идут на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.
Источник: Sport24