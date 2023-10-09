Джикия отреагировал на слухи, что Абаскаль потерял раздевалку в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия, ответил есть ли у Гильермо Абаскаля проблемы с командой.

– Пишут, что тренер «Спартака» потерял раздевалку.

– Ну, пишут и пишут. Много чего пишут. Это ваша работа – писать, делать скандалы, интриги, расследования.

В «Спартаке» все хорошо! Кто пишет, что все плохо? Фамилии есть? По фактам будем разговаривать.