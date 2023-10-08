Личка раскрыл подробности отстранения Макарова от основы «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал отстранение от работы с командой Дениса Макарова.

«Поговорили с Денисом, дали неделю отдохнуть. В четверг с ним встречаюсь, мы с ним поговорим. Посмотрим, каким будет следующий шаг.

Это наши личное общение. Мне нужен этот футболист, у него хорошая левая нога, он сильный на скорости один в один», – сказал Личка.