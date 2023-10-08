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Ловчев призвал Абаскаля не делать из Джикии клоуна

8 октября 2023, 15:34
3

Бывший спартаковец Евгений Ловчев прокомментировал потерю места в основе защитником команды Георгием Джикией.

«Гильермо Абаскаль слишком живет эмоциями. Не хватает спокойствия от него самого, отсюда эти эмоциональные перепады. Внутри неспокойно. Когда ты не ставишь капитана команды, а играет парень, которого, как я понимаю, кто-то втюхал, и он раз за разом наваливает, это команда не может пропустить – это злит состав. Потому что не надо делать из капитана команды клоуна.

Не надо так относиться к Джикии, он этого не заслужил ни своей карьерой в целом, ни карьерой в «Спартаке», – написал Ловчев.

  • Джикия перестал попадать в основу на матчи РПЛ.
  • Игрок в команде с 2017 года.
  • Контракт истекает летом.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Джикия Георгий Абаскаль Гильермо Ловчев Евгений
Комментарии (3)
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САДЫЧОК
1696771017
А, за Спартак ли болеет , этот Ловчев? Расшатывает и гадит!
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timon2401
1696772744
вот скорее втюхивают Джикию, Зобнина и прочих...спасибо ребятам за прошедшие сезоны, но сейчас они действительно уступают конкуренциию..а Ловчевы и прочие "эксперты" только усугубляют и так нездоровую ситуацию вокруг клуба..
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