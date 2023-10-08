Ловчев призвал Абаскаля не делать из Джикии клоуна

Бывший спартаковец Евгений Ловчев прокомментировал потерю места в основе защитником команды Георгием Джикией.

«Гильермо Абаскаль слишком живет эмоциями. Не хватает спокойствия от него самого, отсюда эти эмоциональные перепады. Внутри неспокойно. Когда ты не ставишь капитана команды, а играет парень, которого, как я понимаю, кто-то втюхал, и он раз за разом наваливает, это команда не может пропустить – это злит состав. Потому что не надо делать из капитана команды клоуна.

Не надо так относиться к Джикии, он этого не заслужил ни своей карьерой в целом, ни карьерой в «Спартаке», – написал Ловчев.