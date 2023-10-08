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    Ловчев призвал Абаскаля не делать из Джикии клоуна

    Бывший спартаковец Евгений Ловчев прокомментировал потерю места в основе защитником команды Георгием Джикией.

    «Гильермо Абаскаль слишком живет эмоциями. Не хватает спокойствия от него самого, отсюда эти эмоциональные перепады. Внутри неспокойно. Когда ты не ставишь капитана команды, а играет парень, которого, как я понимаю, кто-то втюхал, и он раз за разом наваливает, это команда не может пропустить – это злит состав. Потому что не надо делать из капитана команды клоуна.

    Не надо так относиться к Джикии, он этого не заслужил ни своей карьерой в целом, ни карьерой в «Спартаке», – написал Ловчев.

    • Джикия перестал попадать в основу на матчи РПЛ.
    • Игрок в команде с 2017 года.
    • Контракт истекает летом.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    Сегодня, 15:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +702

      timon2401 1 час назад

      вот скорее втюхивают Джикию, Зобнина и прочих...спасибо ребятам за прошедшие сезоны, но сейчас они действительно уступают конкуренциию..а Ловчевы и прочие "эксперты" только усугубляют и так нездоровую ситуацию вокруг клуба..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10178

      САДЫЧОК 1 час назад

      А, за Спартак ли болеет , этот Ловчев?
      Расшатывает и гадит!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      гнида тарасовская > САДЫЧОК 49 минут назад

      Вот-вот , сам он клоун , а Абаскаль знает что делает .

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