Агент Чистякова высказался о возможном уходе защитника из «Зенита»

Агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев прокомментировал положение игрока в петербургском клубе. Футболист остался в запасе на матч 11-го тура РПЛ с «Сочи».

«Чистяков в запасе на матч с «Сочи»? Пока, значит, Дима не убедил главного тренера дать ему шанс. Будет работать. Противопоказаний, к тому, чтобы играть у Димы нет. Уверены, Сергей Богданович доверится. Чистяков делает все возможное, думаю, скоро все получится. Уход мы не рассматриваем. И я, и Дима много раз говорили, что «Зенит» родной клуб для Чистякова. Он делает все возможное, чтобы вернуть свое место в составе», – сказал Талаев.

Матч «Сочи» – «Зенит» состоится 7 октября и начнeтся в 14:00 по московскому времени.