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    • Агент Чистякова высказался о возможном уходе защитника из «Зенита»

    Агент Чистякова высказался о возможном уходе защитника из «Зенита»

    Агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев прокомментировал положение игрока в петербургском клубе. Футболист остался в запасе на матч 11-го тура РПЛ с «Сочи».

    «Чистяков в запасе на матч с «Сочи»? Пока, значит, Дима не убедил главного тренера дать ему шанс. Будет работать. Противопоказаний, к тому, чтобы играть у Димы нет. Уверены, Сергей Богданович доверится. Чистяков делает все возможное, думаю, скоро все получится. Уход мы не рассматриваем. И я, и Дима много раз говорили, что «Зенит» родной клуб для Чистякова. Он делает все возможное, чтобы вернуть свое место в составе», – сказал Талаев.

    Матч «Сочи» – «Зенит» состоится 7 октября и начнeтся в 14:00 по московскому времени.

    • Чистяков выступает за «Зенит» с 2020 года.
    • В текущем сезоне 29-летний защитник провел два матча в РПЛ и одну игру в Кубке России, не отметившись результативными действиями.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    07.10.2023 13:38
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    Комментарии (1)
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    Garrincha58
    1696691635
    да в жизнь никуда не уйдёт пока контракт будет сидеть и баки брить и бакинские стричь
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