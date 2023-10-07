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    • Нападающий «Зенита» вернулся в стартовый состав после травмы

    Нападающий «Зенита» вернулся в стартовый состав после травмы

    Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра выйдет на поле в матче 11-го тура РПЛ против «Сочи». Он попал в основу впервые с 24 сентября. Матч «Сочи» – «Зенит» пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 14:00 по московскому времени.

    • Лучший бомбардир текущего чемпионата пропустил игру 10-го тура с «Оренбургом», в которой петербуржцы потерпели поражение со счетом 1:3. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Кассьерра не принимал участия в матче из-за незначительного повреждения.
    • 3 октября Кассьерра вышел на замену в игре Кубка России против «Балтики» (2:1).

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    Источник: Телеграм-канал ФК «Зенит»

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