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    Промес прокомментировал потерю Джикией места в старте

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался по ситуации с защитником команды Георгием Джикией.

    • Джикия перестал попадать в основу на матчи РПЛ.
    • Игрок в команде с 2017 года.
    • Контракт истекает летом.

    «Играть хочет каждый. Но Джикия – большой профессионал. Сейчас он не играет, однако всегда может настать момент, когда команде понадобится его помощь. И я уверен, что он ещe принесет «Спартаку» много пользы. А как капитан Георгий остается важнейшим элементом команды, даже если не играет с первых минут.

    Считаю, что в любом случае на поле лидером должен быть каждый. И не важно, есть у тебя на плече повязка или нет. Если в команде 11 лидеров, еe шансы на победу намного выше», – сказал Промес.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    06.10.2023 19:50
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20159

      ilichkadr 5 часов назад

      Вау? Похоже, что Антоха стал тем, кем был Это’О в "Анжи",а именно руководящей и направляющей силой хряков.
      P.S. Как бы не повторилась история с "Анжи"...................

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