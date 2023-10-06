Промес прокомментировал потерю Джикией места в старте

Вау? Похоже, что Антоха стал тем, кем был Это’О в "Анжи",а именно руководящей и направляющей силой хряков.
P.S. Как бы не повторилась история с "Анжи"...................
Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался по ситуации с защитником команды Георгием Джикией.
- Джикия перестал попадать в основу на матчи РПЛ.
- Игрок в команде с 2017 года.
- Контракт истекает летом.
«Играть хочет каждый. Но Джикия – большой профессионал. Сейчас он не играет, однако всегда может настать момент, когда команде понадобится его помощь. И я уверен, что он ещe принесет «Спартаку» много пользы. А как капитан Георгий остается важнейшим элементом команды, даже если не играет с первых минут.
Считаю, что в любом случае на поле лидером должен быть каждый. И не важно, есть у тебя на плече повязка или нет. Если в команде 11 лидеров, еe шансы на победу намного выше», – сказал Промес.