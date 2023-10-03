Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Фонбет Кубок России. «Зенит» победил «Балтику» (2:1) и возглавил группу

    Фонбет Кубок России. «Зенит» победил «Балтику» (2:1) и возглавил группу

    «Зенит» дома обыграл «Балтику» в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    Победу петербуржцам принесли голы Ивана Сергеева и Ду Кейроса. У гостей забил Кристиян Бистрович, арендованный у ЦСКА.

    Набрав три очка, «Зенит» возглавил группу C, опередив как раз «Балтику» – 11 баллов против 9.

    Россия. Кубок. Группа C. 5-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Балтика (Калининград) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Сергеев, 18; 1:1 – Бистрович, 24; 2:1 – Ду Кейрос, 64.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Новости по теме
    Мостовой ответил, кто станет чемпионом – «Зенит» или «Краснодар» 3
    Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии Transfermarkt 2
    Петербуржец Безбородов назначен главным арбитром на матч «Зенита»: команда отстает от 1-го места на 7 очков 10
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2023 19:13
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18036

      Garrincha58 3 октября, 22:01

      Зенит на победу не наиграл Балтика красавцы из Игнашевича толковый тренер получится не то что этот физ...к из Зенита пора бы его уже отправить в длинный отпуск

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6964

      Давид59 3 октября, 19:40

      Смотрю я на Изидора, и думаю, кто его в Зенит сосватал? А что творит Сантос? Балтике надо было посмелее играть и всё бы получилось. Очень сомневаюсь в чемпионстве в этом сезоне.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5262

      Spirit_78 > Давид59 3 октября, 20:46

      5 лет подряд титул брали - и то хорошо. Победами нажрались (это и футболистов, и руководства касается), хорошо, что только сейчас.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3308

      BAIv 3 октября, 19:26

      Прошли в следующий этап. Место не так важно,ниже второго не опустятся.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20175

      NewLife 3 октября, 19:24

      Не могу понять, что более увлекательно: смотреть, как играют немытые, или смотреть, как сохнет краска. Играть поперек и назад, пока соперник ни прибалдеет, потеряет бдительность и допустит ошибку, это чемпионский стиль, который почему то не работал в еврокубках))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5714

      Эном айс > NewLife 3 октября, 19:37

      Не согласен.
      Интересней слаженной игры Максименко и Бабича уже больше ничего в этой жизни не будет.

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5262

      Spirit_78 > NewLife 3 октября, 19:57

      Отошёл от опускания Крыльями и снова начал на Зенит кидаться? Смешной сектант))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5714

      Эном айс 3 октября, 19:17

      Пришло время трудовых побед. Ныне не до пижонства.(
      Ну, хоть все пыхтели, а не как обычно.
      Ванька - красавец.

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13347

      Вомбат > Эном айс 3 октября, 19:21

      Все, да не все. Ренан не пыхтел. Изидор тоже.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5262

      Spirit_78 3 октября, 19:16

      Кубок кубком, но победить сегодня в любом случае надо было. Психология тоже много значит.

      5
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+