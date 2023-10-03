Фонбет Кубок России. «Зенит» победил «Балтику» (2:1) и возглавил группу

Зенит на победу не наиграл Балтика красавцы из Игнашевича толковый тренер получится не то что этот физ...к из Зенита пора бы его уже отправить в длинный отпуск
«Зенит» дома обыграл «Балтику» в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Победу петербуржцам принесли голы Ивана Сергеева и Ду Кейроса. У гостей забил Кристиян Бистрович, арендованный у ЦСКА.
Набрав три очка, «Зенит» возглавил группу C, опередив как раз «Балтику» – 11 баллов против 9.
Россия. Кубок. Группа C. 5-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Балтика (Калининград) – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Сергеев, 18; 1:1 – Бистрович, 24; 2:1 – Ду Кейрос, 64.