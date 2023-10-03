Фонбет Кубок России. «Зенит» победил «Балтику» (2:1) и возглавил группу

«Зенит» дома обыграл «Балтику» в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Победу петербуржцам принесли голы Ивана Сергеева и Ду Кейроса. У гостей забил Кристиян Бистрович, арендованный у ЦСКА.

Набрав три очка, «Зенит» возглавил группу C, опередив как раз «Балтику» – 11 баллов против 9.

Россия. Кубок. Группа C. 5-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Балтика (Калининград) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Сергеев, 18; 1:1 – Бистрович, 24; 2:1 – Ду Кейрос, 64.

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