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    • Титов ответил, заслуживал ли «Спартак» поражение 0:4 от «Крыльев Советов»

    Титов ответил, заслуживал ли «Спартак» поражение 0:4 от «Крыльев Советов»

    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов проанализировал матч 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

    • Москвичи были разгромлены в гостях со счетом 0:4.
    • Спартаковцы идут на 5-м месте в таблице чемпионата.
    • Далее два дерби – с «Динамо» в Кубке и ЦСКА в лиге.

    «Первое, что надо отметить, – это настрой самарцев. Для них это матч жизни, чтобы показать всем, что они находятся в лидирующей двойке после этого матча. Давно мы не видели столько болельщиков на матче чемпионата.

    Осинькин переиграл Абаскаля однозначно по всем статьям. Так мало моментов у «Спартака», мне кажется, еще не было ни в одном матче.

    Первые шесть-семь минут, когда играли в штрафной самарцев, мне казалось, что должны забить и игра пойдет. То, чем славится Самара, – все маленькие, быстрые. Ничего нового они не предложили – были моменты, они забивали.

    Команда была по-хорошему настроена. Самара грамотно оборонялась, здесь тренерский штаб очень хорошо поработал.

    Заслуживает ли «Спартак» такого результата? Мне кажется, нет. Могли бы и забивать пораньше, ошибаться меньше, здесь еще вопрос к лидерам. Когда в таких матчах нужны лидеры – я даже не буду называть фамилии, – они выпадают.

    Для меня стало шоком, как и для комментаторов, что поменяли Промеса. По матчу в целом Самара была сильнее и желала больше победы. «Крылья Советов» очень симпатичны с первого тура», – сказал Титов.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    02.10.2023 09:00
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    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3413

      alefreddy 2 октября, 13:22

      да не хотели миллионеры напрягаться отсюда и результат.А еще и тренера плавят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4499

      ПалкоВводецъ (returned) 2 октября, 11:28

      Стыдно за мазутно-судейский проект. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      cska1948 2 октября, 10:55

      "...Заслуживает ли «Спартак» такого результата? Мне кажется, нет..."
      ---------------------
      Любая команда ВСЕГДА заслуживает того результата, который светится на табло после финального свистка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1396

      Айболид 2 октября, 10:29

      Опять слишком "шумно" по поводу рядового проигрыша . Снова готовы увольнять гл.тренера .... Беготня , визги , слёзы . В сл.туре им достаточно будет не проиграть и Абаскаль уже опять гений и "да мыбы лигу чемпионов могли выиграть" .
      И что значит "заслужил" или "не заслужил" ? Ща фсе решат , что не заслужил и быстро накатают бамашку куды надо , а Путин прикажет результат аннулировать ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18036

      Garrincha58 2 октября, 10:00

      Титов ты откуда вылез не позорься становиться в один ряд с такими аналитиками как Мостовой и другие...слишком много их стало

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11907

      ivany4 2 октября, 09:53

      Сказал основное, и это было видно всем: -
      Могли бы и забивать пораньше, ошибаться меньше, здесь еще вопрос к лидерам. Когда в таких матчах нужны лидеры – я даже не буду называть фамилии, – они выпадают.
      И добавить нечего, кроме одного - это случайности или ...??

      1
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    • ...
      Рейтинг: +19426

      paracetamol 2 октября, 09:50

      Мало Самара забила, должна была больше!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1575

      SLADE2019 2 октября, 09:17

      Интересно, где это могли забивать пораньше? Штанга от Промеса - воля случая. Ни одной нормальной атаки. Позор. Тем не менее, не думаю, что авральное, почти как всегда замена тренера чем то поможет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +16637

      Алексей З > SLADE2019 2 октября, 09:41

      Поможет.
      Просто успокоит игроков и с составом разберётся.
      Как в него попадают Денисов и Мозес просто загадка века.
      Убрать с поля всех капитанов и лидеров , это ли не заговор ?
      Абаскаль не плывёт , он просто утонул и тянет команду за собой.

      0
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      Рейтинг: +1575

      SLADE2019 > Алексей З 2 октября, 09:58

      И на кого мы можем рассчитывать?

      0
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      Рейтинг: +16637

      Алексей З > SLADE2019 2 октября, 10:06

      Вам список ?
      Юран , Черчесов , Ромащенко ( хорош в Ахмате ), Парфёнова можно , Шалимова.
      Только россиянин, знающий наш менталитет и устройство российского футбола. Уверяю вас , хуже точно не будет.

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      Рейтинг: +1040

      Аvеngеr > Алексей З 2 октября, 10:22

      Возьмите Семака.

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      Рейтинг: +1575

      SLADE2019 > Алексей З 2 октября, 10:26

      Так ведь и лучше может не быть. Ну это так, к слову. Вряд ли менеджеры вектор в этом вопросе поменяют. Вон уже инфа пошла, что ищут в Европе. Опять очередного дебютанта, наверное. Из твоего списка (давай на ты) согласен только с Юраном.

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      Рейтинг: +16637

      Алексей З > SLADE2019 2 октября, 10:36

      Да россиянин нужен. Уверен хуже точно не будет. Элементарно разобраться с составом ( очень много лишних , которые приносят не конкуренцию , а нервозность ), определить костяк , наладить игру в КАЖДОЙ линии. Казалось бы простые требования , но за год Абаскаль этого не сделал, нет ничего из перечисленного.
      Не понимаю , а зачем в клубе такие легионеры как Медина , Дуарте , Мозес и Мартинс , разве наши Литвинов , Чернов , Пруцев и Игнатов хуже ?
      Денисов как защитник НИКАКУЩИЙ , ну почему он в составе ?
      Тренер из России видит эти проблемы , а приезжий начнёт опять свою систему вводить. Спартак не полигон для опытов.

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      Рейтинг: +1575

      SLADE2019 > Алексей З 2 октября, 11:12

      В принципе я не против российского тренера, тем более спартаковца. Я считаю, что делать все надо во время. Надо дать Абаскалю доработать до паузы. За это и проголосовал.

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