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  • Титов ответил, заслуживал ли «Спартак» поражение 0:4 от «Крыльев Советов»

Титов ответил, заслуживал ли «Спартак» поражение 0:4 от «Крыльев Советов»

2 октября 2023, 09:00
6

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов проанализировал матч 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

  • Москвичи были разгромлены в гостях со счетом 0:4.
  • Спартаковцы идут на 5-м месте в таблице чемпионата.
  • Далее два дерби – с «Динамо» в Кубке и ЦСКА в лиге.

«Первое, что надо отметить, – это настрой самарцев. Для них это матч жизни, чтобы показать всем, что они находятся в лидирующей двойке после этого матча. Давно мы не видели столько болельщиков на матче чемпионата.

Осинькин переиграл Абаскаля однозначно по всем статьям. Так мало моментов у «Спартака», мне кажется, еще не было ни в одном матче.

Первые шесть-семь минут, когда играли в штрафной самарцев, мне казалось, что должны забить и игра пойдет. То, чем славится Самара, – все маленькие, быстрые. Ничего нового они не предложили – были моменты, они забивали.

Команда была по-хорошему настроена. Самара грамотно оборонялась, здесь тренерский штаб очень хорошо поработал.

Заслуживает ли «Спартак» такого результата? Мне кажется, нет. Могли бы и забивать пораньше, ошибаться меньше, здесь еще вопрос к лидерам. Когда в таких матчах нужны лидеры – я даже не буду называть фамилии, – они выпадают.

Для меня стало шоком, как и для комментаторов, что поменяли Промеса. По матчу в целом Самара была сильнее и желала больше победы. «Крылья Советов» очень симпатичны с первого тура», – сказал Титов.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Титов Егор
Комментарии (6)
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SLADE2019
1696227474
Интересно, где это могли забивать пораньше? Штанга от Промеса - воля случая. Ни одной нормальной атаки. Позор. Тем не менее, не думаю, что авральное, почти как всегда замена тренера чем то поможет.
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paracetamol
1696229415
Мало Самара забила, должна была больше!
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ivany4
1696229599
Сказал основное, и это было видно всем: - Могли бы и забивать пораньше, ошибаться меньше, здесь еще вопрос к лидерам. Когда в таких матчах нужны лидеры – я даже не буду называть фамилии, – они выпадают. И добавить нечего, кроме одного - это случайности или ...??
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Garrincha58
1696230024
Титов ты откуда вылез не позорься становиться в один ряд с такими аналитиками как Мостовой и другие...слишком много их стало
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cska1948
1696233311
"...Заслуживает ли «Спартак» такого результата? Мне кажется, нет..." --------------------- Любая команда ВСЕГДА заслуживает того результата, который светится на табло после финального свистка.
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alefreddy
1696242167
да не хотели миллионеры напрягаться отсюда и результат.А еще и тренера плавят
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