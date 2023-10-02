Титов ответил, заслуживал ли «Спартак» поражение 0:4 от «Крыльев Советов»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов проанализировал матч 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Москвичи были разгромлены в гостях со счетом 0:4.

Спартаковцы идут на 5-м месте в таблице чемпионата.

Далее два дерби – с «Динамо» в Кубке и ЦСКА в лиге.

«Первое, что надо отметить, – это настрой самарцев. Для них это матч жизни, чтобы показать всем, что они находятся в лидирующей двойке после этого матча. Давно мы не видели столько болельщиков на матче чемпионата.

Осинькин переиграл Абаскаля однозначно по всем статьям. Так мало моментов у «Спартака», мне кажется, еще не было ни в одном матче.

Первые шесть-семь минут, когда играли в штрафной самарцев, мне казалось, что должны забить и игра пойдет. То, чем славится Самара, – все маленькие, быстрые. Ничего нового они не предложили – были моменты, они забивали.

Команда была по-хорошему настроена. Самара грамотно оборонялась, здесь тренерский штаб очень хорошо поработал.

Заслуживает ли «Спартак» такого результата? Мне кажется, нет. Могли бы и забивать пораньше, ошибаться меньше, здесь еще вопрос к лидерам. Когда в таких матчах нужны лидеры – я даже не буду называть фамилии, – они выпадают.

Для меня стало шоком, как и для комментаторов, что поменяли Промеса. По матчу в целом Самара была сильнее и желала больше победы. «Крылья Советов» очень симпатичны с первого тура», – сказал Титов.