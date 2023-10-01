Галактионов прокомментировал потенциальный трансфер Джикии в «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов был бы не против заполучить защитника «Спартака» Георгия Джикия. У игрока летом закончится контракт.

– Вопрос гипотетический: если вдруг на рынок выйдет опытный левоногий защитник Георгий Джикия, вам была бы интересна эта кандидатура?

– Георгий – игрок сборной, топ-уровня защитник. Но есть соотношение цена-качество. Если все условия будут сопоставимы, клуб рассмотрит – неважно, россиянина или иностранца.

– Вы бы хотели видеть Георгия у себя в команде?

– Я бы хотел видеть высококвалифицированного футболиста, который усилит игру команды в обороне.