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Галактионов прокомментировал потенциальный трансфер Джикии в «Локомотив»

1 октября 2023, 14:27
1

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов был бы не против заполучить защитника «Спартака» Георгия Джикия. У игрока летом закончится контракт.

– Вопрос гипотетический: если вдруг на рынок выйдет опытный левоногий защитник Георгий Джикия, вам была бы интересна эта кандидатура?

– Георгий – игрок сборной, топ-уровня защитник. Но есть соотношение цена-качество. Если все условия будут сопоставимы, клуб рассмотрит – неважно, россиянина или иностранца.

– Вы бы хотели видеть Георгия у себя в команде?

– Я бы хотел видеть высококвалифицированного футболиста, который усилит игру команды в обороне.

  • Джикия в «Спартаке» 7 лет.
  • Игрок был в системе «Локомотива» в 2003-2013 годах.
  • У агента Джикии Вадима Шпинева есть ряд клиентов в системе «Локомотива».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Джикия Георгий Галактионов Михаил
Комментарии (1)
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САДЫЧОК
1696165361
Весь хлам , в Локо, Дзюба, Джикия , еще надо Глушакова !
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