Галактионов прокомментировал потенциальный трансфер Джикии в «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов был бы не против заполучить защитника «Спартака» Георгия Джикия. У игрока летом закончится контракт.
– Вопрос гипотетический: если вдруг на рынок выйдет опытный левоногий защитник Георгий Джикия, вам была бы интересна эта кандидатура?
– Георгий – игрок сборной, топ-уровня защитник. Но есть соотношение цена-качество. Если все условия будут сопоставимы, клуб рассмотрит – неважно, россиянина или иностранца.
– Вы бы хотели видеть Георгия у себя в команде?
– Я бы хотел видеть высококвалифицированного футболиста, который усилит игру команды в обороне.
- Джикия в «Спартаке» 7 лет.
- Игрок был в системе «Локомотива» в 2003-2013 годах.
- У агента Джикии Вадима Шпинева есть ряд клиентов в системе «Локомотива».
Источник: «РБ Спорт»