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    • Галактионов прокомментировал потенциальный трансфер Джикии в «Локомотив»

    Галактионов прокомментировал потенциальный трансфер Джикии в «Локомотив»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов был бы не против заполучить защитника «Спартака» Георгия Джикия. У игрока летом закончится контракт.

    – Вопрос гипотетический: если вдруг на рынок выйдет опытный левоногий защитник Георгий Джикия, вам была бы интересна эта кандидатура?

    – Георгий – игрок сборной, топ-уровня защитник. Но есть соотношение цена-качество. Если все условия будут сопоставимы, клуб рассмотрит – неважно, россиянина или иностранца.

    – Вы бы хотели видеть Георгия у себя в команде?

    – Я бы хотел видеть высококвалифицированного футболиста, который усилит игру команды в обороне.

    • Джикия в «Спартаке» 7 лет.
    • Игрок был в системе «Локомотива» в 2003-2013 годах.
    • У агента Джикии Вадима Шпинева есть ряд клиентов в системе «Локомотива».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.10.2023 14:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10171

      САДЫЧОК 1 октября, 16:02

      Весь хлам , в Локо, Дзюба, Джикия , еще надо Глушакова !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16637

      Алексей З 1 октября, 14:56

      Рб Спорт, говноеды газпрома, начали из мухи слона рожать.
      ДоЛББы, вам не кажется , что сейчас Краснодар гораздо опаснее Спартака ?

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