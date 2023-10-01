«Безумное доверие»: агент Джикии не понимает, почему в основе «Спартака» играет Дуарте

Агент защитника «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинев прокомментировал конкуренцию игрока с Алексисом Дуарте.
– Большой резонанс вызвал ваш комментарий про Дуарте.
– По поводу его передач? Изящных и тонких? Это разве не так? Передачи же разрезали линии обороны «Спартака».
– Это воспринимают как конфронтацию из-за того, что Джикия стал меньше играть.
– Я бы не сказал, что это сейчас стоит так воспринимать. Дуарте делал это всегда. Для меня это непонятно. Испаноговорящие, корни… Почему предпочтение отдается этому футболисту – для меня секрет и загадка.
Я говорю про позицию Дуарте на поле – безумное доверие тренера. Всегда! При любых обстоятельствах.
Руководство «Спартака» выразило намерение продолжить трудовые отношения с Джикией. Это было сказано в присутствии руководителей клуба, других заявлений не было.
Зачем я буду комментировать домыслы? Думаю, до зимы клуб определится и скажет о своих конкретных планах на этот отрезок времени.
- Джикия в «Спартаке» 7 лет. Контракт истекает летом.
- Он капитан команды.
- Джикия пропустил два последних матча «Спартака» в РПЛ.