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    • «Безумное доверие»: агент Джикии не понимает, почему в основе «Спартака» играет Дуарте

    «Безумное доверие»: агент Джикии не понимает, почему в основе «Спартака» играет Дуарте

    Агент защитника «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинев прокомментировал конкуренцию игрока с Алексисом Дуарте.

    – Большой резонанс вызвал ваш комментарий про Дуарте.

    – По поводу его передач? Изящных и тонких? Это разве не так? Передачи же разрезали линии обороны «Спартака».

    – Это воспринимают как конфронтацию из-за того, что Джикия стал меньше играть.

    – Я бы не сказал, что это сейчас стоит так воспринимать. Дуарте делал это всегда. Для меня это непонятно. Испаноговорящие, корни… Почему предпочтение отдается этому футболисту – для меня секрет и загадка.

    Я говорю про позицию Дуарте на поле – безумное доверие тренера. Всегда! При любых обстоятельствах.

    Руководство «Спартака» выразило намерение продолжить трудовые отношения с Джикией. Это было сказано в присутствии руководителей клуба, других заявлений не было.

    Зачем я буду комментировать домыслы? Думаю, до зимы клуб определится и скажет о своих конкретных планах на этот отрезок времени.

    • Джикия в «Спартаке» 7 лет. Контракт истекает летом.
    • Он капитан команды.
    • Джикия пропустил два последних матча «Спартака» в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    01.10.2023 10:39
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +27589

      slavutiq70 1 октября, 13:28

      Агенты вообще на себя дохера брать стали . торгаши сраные ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20175

      NewLife 1 октября, 13:24

      " Почему предпочтение отдается этому футболисту – для меня секрет и загадка."
      Я знаю ответ: потому что Дуарте лучше Джикии, он играет против нападающих соперника, а не стоит наблюдателем в штрафной в почетном карауле, как Джикия.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18971

      DVOK68 1 октября, 12:09

      У Вадика денежек меньше становится,бонусов-шмонусов)
      Отсюда и невроз.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      TESters 1 октября, 11:14

      ну все ,сейчас начнется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16637

      Алексей З 1 октября, 10:52

      Не дело агента обсуждать действия тренера , тем более когда это касается его клиента.
      Заинтересованное лицо.
      Время всё рассудит.
      При чём тут Дуарте ?
      Бабич прямой конкурент Джикии и явно выглядит сильнее.

      4
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