«Безумное доверие»: агент Джикии не понимает, почему в основе «Спартака» играет Дуарте

Агент защитника «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинев прокомментировал конкуренцию игрока с Алексисом Дуарте.

– Большой резонанс вызвал ваш комментарий про Дуарте.

– По поводу его передач? Изящных и тонких? Это разве не так? Передачи же разрезали линии обороны «Спартака».

– Это воспринимают как конфронтацию из-за того, что Джикия стал меньше играть.

– Я бы не сказал, что это сейчас стоит так воспринимать. Дуарте делал это всегда. Для меня это непонятно. Испаноговорящие, корни… Почему предпочтение отдается этому футболисту – для меня секрет и загадка.

Я говорю про позицию Дуарте на поле – безумное доверие тренера. Всегда! При любых обстоятельствах.

Руководство «Спартака» выразило намерение продолжить трудовые отношения с Джикией. Это было сказано в присутствии руководителей клуба, других заявлений не было.

Зачем я буду комментировать домыслы? Думаю, до зимы клуб определится и скажет о своих конкретных планах на этот отрезок времени.