Давила назвал единственную проблему с адаптацией к жизни в Москве

Летний новичок ЦСКА Виктор Давила рассказал, насколько сложно ему адаптироваться в московском клубе.

– Планируешь ли изучать русский язык и культуру?

– Конечно. Я прекрасно понимаю, что нужно выучить русский язык. Эти знания помогут еще лучше адаптироваться в команде, узнать культуру России, таким образом я буду лучше включен в клуб.

Я ежедневно изучаю русский, слушаю, как говорят мои партнеры по команде, их фразы, отдельные слова, пытаюсь их запоминать и воспроизводить самостоятельно.

Надеюсь, что в ближайшем будущем смогу изъясняться [на русском]. И хочу также погрузиться в российскую культуру, считаю важным иметь знания о стране, в которой живу.

– К чему дольше всего привыкал в плане жизни в другой стране и что думаешь о московских пробках?

– Да, я даже в общении с сотрудником клуба говорил, что московский трафик – это единственный момент адаптации, который вызывает у меня определенные сложности. К нему нужно особенно привыкать.

Поначалу было очень сложно, потом потихоньку стал свыкаться. Было важно понимать, сколько времени ты проведешь в машине, чтобы куда‑то доехать. Так что трафик – самая сложная часть адаптации.