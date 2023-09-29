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  • Давила назвал единственную проблему с адаптацией к жизни в Москве

Давила назвал единственную проблему с адаптацией к жизни в Москве

29 сентября 2023, 14:57
2

Летний новичок ЦСКА Виктор Давила рассказал, насколько сложно ему адаптироваться в московском клубе.

– Планируешь ли изучать русский язык и культуру?

– Конечно. Я прекрасно понимаю, что нужно выучить русский язык. Эти знания помогут еще лучше адаптироваться в команде, узнать культуру России, таким образом я буду лучше включен в клуб.

Я ежедневно изучаю русский, слушаю, как говорят мои партнеры по команде, их фразы, отдельные слова, пытаюсь их запоминать и воспроизводить самостоятельно.

Надеюсь, что в ближайшем будущем смогу изъясняться [на русском]. И хочу также погрузиться в российскую культуру, считаю важным иметь знания о стране, в которой живу.

– К чему дольше всего привыкал в плане жизни в другой стране и что думаешь о московских пробках?

– Да, я даже в общении с сотрудником клуба говорил, что московский трафик – это единственный момент адаптации, который вызывает у меня определенные сложности. К нему нужно особенно привыкать.

Поначалу было очень сложно, потом потихоньку стал свыкаться. Было важно понимать, сколько времени ты проведешь в машине, чтобы куда‑то доехать. Так что трафик – самая сложная часть адаптации.

  • Давила перешел в ЦСКА из мексиканского «Леона».
  • За форварда заплатили 5 миллионов евро.
  • Он сделал 2 ассиста в 6 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Давила Виктор
Комментарии (2)
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NewLife
1695990282
Московский трафик ерунда по сравнению со Стамбулом, Токио ли Каиром))
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FanatSerj
1696000019
А Собянин метро на что построил, там как раз и в культуру российскую погрузишься и язык ))) Другие города в России, которые мечтают о своём метро, уже реальнее ждут не своего метро, а когда Собянин московское метро до этих городов расширит )))
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