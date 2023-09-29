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    • Давила назвал единственную проблему с адаптацией к жизни в Москве

    Давила назвал единственную проблему с адаптацией к жизни в Москве

    Летний новичок ЦСКА Виктор Давила рассказал, насколько сложно ему адаптироваться в московском клубе.

    – Планируешь ли изучать русский язык и культуру?

    – Конечно. Я прекрасно понимаю, что нужно выучить русский язык. Эти знания помогут еще лучше адаптироваться в команде, узнать культуру России, таким образом я буду лучше включен в клуб.

    Я ежедневно изучаю русский, слушаю, как говорят мои партнеры по команде, их фразы, отдельные слова, пытаюсь их запоминать и воспроизводить самостоятельно.

    Надеюсь, что в ближайшем будущем смогу изъясняться [на русском]. И хочу также погрузиться в российскую культуру, считаю важным иметь знания о стране, в которой живу.

    – К чему дольше всего привыкал в плане жизни в другой стране и что думаешь о московских пробках?

    – Да, я даже в общении с сотрудником клуба говорил, что московский трафик – это единственный момент адаптации, который вызывает у меня определенные сложности. К нему нужно особенно привыкать.

    Поначалу было очень сложно, потом потихоньку стал свыкаться. Было важно понимать, сколько времени ты проведешь в машине, чтобы куда‑то доехать. Так что трафик – самая сложная часть адаптации.

    • Давила перешел в ЦСКА из мексиканского «Леона».
    • За форварда заплатили 5 миллионов евро.
    • Он сделал 2 ассиста в 6 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7968

      FanatSerj 32 минуты назад

      А Собянин метро на что построил, там как раз и в культуру российскую погрузишься и язык )))
      Другие города в России, которые мечтают о своём метро, уже реальнее ждут не своего метро, а когда Собянин московское метро до этих городов расширит )))

      0
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      Рейтинг: +19977

      NewLife 3 часа назад

      Московский трафик ерунда по сравнению со Стамбулом, Токио ли Каиром))

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