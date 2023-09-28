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    • Изидор раскрыл подробности срыва перехода из «Локомотива» в Лигу 1

    Изидор раскрыл подробности срыва перехода из «Локомотива» в Лигу 1

    Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор раскрыл подробности сорвавшегося перехода из «Локомотива» в «Метц».

    «До самой последней минуты работы трансферного окна мы пытались сделать всe возможное, чтобы «Метц» и «Локо» договорились. Я был на связи по телефону с Ульяновым, просил его: «Пожалуйста, примите это предложение».

    Я не совсем понимал, какую линию выстраивает «Локомотив» – к тому моменту я уже совершенно не хотел оставаться в клубе. Всe это в комплексе еще сильнее убедило меня в желании покинуть клуб – отношения с руководящими лицами были выяснены.

    Когда я вернулся из отпуска 17-го июня, первое, что я сказал Галактионову и Ульянову: «Вы должны знать о моем желании». Они ответили: «Хорошо, мы понимаем. Будем ждать предложений». И затем предложения начали поступать, их было много, но на каждое клуб отвечал отказом», – сказал Изидор.

    • «Зенит» арендовал француза у «Локомотива» за 1,35 млн евро с обязательством выкупа.
    • Нападающий забил 1 гол в 3 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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