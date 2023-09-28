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    • Агент Джикии отреагировал на слухи о проблемах в переговорах со «Спартаком» по поводу продления контракта

    Агент Джикии отреагировал на слухи о проблемах в переговорах со «Спартаком» по поводу продления контракта

    Вадим Шпинев, агент капитана «Спартака» Георгия Джикии, отрицает, что переговоры с клубом о продлении контракта проходят проблемно.

    Сообщалось, что москвичи готовы заключить с защитником новое соглашение только при условии существенного понижения зарплаты.

    «Попросил бы не реагировать на вбросы, на источники, которые что-то утверждают, – есть клуб, есть представитель футболиста. Больше мне добавить нечего.

    Футболист работает, трудится. Нет абсолютно никаких проблем. Больше мы ничего не комментируем – работаем, идем вперед», – сказал агент.

    • Джикия в «Спартаке» 7 лет.
    • Его контракт истекает в 2024 году.
    • Футболист пропустил два последних матча в РПЛ.

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    Источник: «Р-Спорт»

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