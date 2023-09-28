Агент Джикии отреагировал на слухи о проблемах в переговорах со «Спартаком» по поводу продления контракта

Вадим Шпинев, агент капитана «Спартака» Георгия Джикии, отрицает, что переговоры с клубом о продлении контракта проходят проблемно.

Сообщалось, что москвичи готовы заключить с защитником новое соглашение только при условии существенного понижения зарплаты.

«Попросил бы не реагировать на вбросы, на источники, которые что-то утверждают, – есть клуб, есть представитель футболиста. Больше мне добавить нечего.

Футболист работает, трудится. Нет абсолютно никаких проблем. Больше мы ничего не комментируем – работаем, идем вперед», – сказал агент.