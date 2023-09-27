«Спартак» продлит контракт с Джикией только при одном условии

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«Спартак» принял решение о будущем капитана команды Георгия Джикии.
По информации «Евро-Футбол», руководство клуба предложит новый контракт 29-летнему игроку только в том случае, если он согласится на существенное понижение зарплаты.
- Джикия в «Спартаке» 7 лет.
- Его контракт истекает в 2024 году.
- Джикия пропустил два последних матча «Спартака» в РПЛ.