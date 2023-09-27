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    • «Спартак» продлит контракт с Джикией только при одном условии

    «Спартак» продлит контракт с Джикией только при одном условии

    «Спартак» принял решение о будущем капитана команды Георгия Джикии.

    По информации «Евро-Футбол», руководство клуба предложит новый контракт 29-летнему игроку только в том случае, если он согласится на существенное понижение зарплаты.

    • Джикия в «Спартаке» 7 лет.
    • Его контракт истекает в 2024 году.
    • Джикия пропустил два последних матча «Спартака» в РПЛ.

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    Источник: «Евро-Футбол»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      mishka-star 24 минуты назад

      Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: «серебряный прогноз». 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!

      0
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      Рейтинг: +245

      Amorphis 28 минут назад

      Зарплата же сдельная, не даётся за былые заслуги, чисто бизнес

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4420

      ПалкоВводецъ (returned) 38 минут назад

      7 лет этот неликвид доил сви ней! Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +22291

      derrik2000 53 минуты назад

      Дык, а чё ему не соглашаться-то на это "существенное понижение???
      Кому он нужен кроме условных Факела, Пари НН и ещё парочку таких же?
      Даже если к кому-то из ентих перейдёт, получит от этого клуба самую высокую зарплату в клубе, всё равно эта "самая высокая" будет намного ниже чем его получка с "существенным понижением" в Спартаке.

      0
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      Рейтинг: +1180

      edw7777 1 час назад

      Весь Спартак в этом! Уж как Джикия с присвистом говорил о своей любви к клубу. А в ответ... Вот вам и Тихонов, и Цымбаларь, и Дасаев... А теперь и Джикия. Противно это. В других клубах такого нет.

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      Рейтинг: +35374

      VVM1964 > edw7777 36 минут назад

      Брехня ... (((

      0
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      Рейтинг: +5510

      Эном айс 1 час назад

      Пора витязю менять свиную
      шкуру на тигровую.

      3
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      Рейтинг: +3328

      alefreddy 1 час назад

      так и есть мастерство и скорость упали надо искать замену

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +10076

      САДЫЧОК > alefreddy 48 минут назад

      Он, всегда был Никакущим !

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      Ответить
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      Рейтинг: +35374

      VVM1964 > САДЫЧОК 37 минут назад

      НЕ ПРАВДА - пара Джикия-Жиго признавалась ЛУЧШЕЙ В РПЛ, так оно и было !!! И не надо говорить что ВСЁ держалось на Жиго - это тоже не правда !!!

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