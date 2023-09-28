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Изидор назвал свои цели в «Зените»

28 сентября 2023, 08:21
1

Форвард «Зенита» Вильсон Изидор рассказал, сколько голов планирует забить в этом сезоне.

«Я никогда прежде не забивал 20 мячей за один сезон в профессиональном футболе, так что мне бы хотелось попробовать покорить эту планку!

Думаю, если это произойдeт, это будет означать, что мы с командой занимаем самое высокое место – а это то, к чему мы все стремимся.

Мои ближайшие цели – взять с «Зенитом» главные трофеи: чемпионский титул и Кубок России», – заявил Изидор.

  • «Зенит» арендовал француза у «Локомотива» за 1,35 млн евро с обязательством выкупа.
  • Нападающий забил 1 гол в 3 матчах.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Изидор Вильсон
Комментарии (1)
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Иван Петров 1986
1695888349
Твои цели в зене бабло и только бабло.
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