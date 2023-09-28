Изидор назвал свои цели в «Зените»

Форвард «Зенита» Вильсон Изидор рассказал, сколько голов планирует забить в этом сезоне.

«Я никогда прежде не забивал 20 мячей за один сезон в профессиональном футболе, так что мне бы хотелось попробовать покорить эту планку!

Думаю, если это произойдeт, это будет означать, что мы с командой занимаем самое высокое место – а это то, к чему мы все стремимся.

Мои ближайшие цели – взять с «Зенитом» главные трофеи: чемпионский титул и Кубок России», – заявил Изидор.