В Госдуме отреагировали на бойкот четырех стран турниров УЕФА с детьми из России

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал реакцию европейских стран на допуск сборной России до 17 лет к турнирам под эгидой УЕФА.

26 сентября УЕФА предложил допустить сборную России до 17 лет к участию в турнирах в нейтральном статусе.

Англия, Польша, Украина и Латвия сообщили о бойкоте турниров с участием россиян.

«На самом деле, это ожидаемые вещи. Я еще вчера говорил, что некоторые страны присоединятся к англичанам и тоже будут бойкотировать допуск нашей молодежи. Пусть бойкотируют – получат техническое поражение.

Исполком планировался заранее, повестка была разослана заранее. Если не согласен – иди и выступай против до принятия решения. У них были возможности то же самое сказать на самом исполкоме, но они этого не сделали. Сейчас они чего хотят добиться-то? Наказывают самих себя.

Исполком точно не откатится, решение было прописано в повестке, за него проголосовало большинство. Поэтому его надо исполнять. Не нравится – иди обыгрывай русских и доказывай, что ты лучше и мудрее.

Все эти бойкоты – простое словоблудие. Будут они играть, никуда не денутся. А если не будут, то просто получат техническое поражение, и все», – сказал Свищев.

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