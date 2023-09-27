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    • В Госдуме отреагировали на бойкот четырех стран турниров УЕФА с детьми из России

    В Госдуме отреагировали на бойкот четырех стран турниров УЕФА с детьми из России

    Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал реакцию европейских стран на допуск сборной России до 17 лет к турнирам под эгидой УЕФА.

    • 26 сентября УЕФА предложил допустить сборную России до 17 лет к участию в турнирах в нейтральном статусе.
    • Англия, Польша, Украина и Латвия сообщили о бойкоте турниров с участием россиян.

    «На самом деле, это ожидаемые вещи. Я еще вчера говорил, что некоторые страны присоединятся к англичанам и тоже будут бойкотировать допуск нашей молодежи. Пусть бойкотируют – получат техническое поражение.

    Исполком планировался заранее, повестка была разослана заранее. Если не согласен – иди и выступай против до принятия решения. У них были возможности то же самое сказать на самом исполкоме, но они этого не сделали. Сейчас они чего хотят добиться-то? Наказывают самих себя.

    Исполком точно не откатится, решение было прописано в повестке, за него проголосовало большинство. Поэтому его надо исполнять. Не нравится – иди обыгрывай русских и доказывай, что ты лучше и мудрее.

    Все эти бойкоты – простое словоблудие. Будут они играть, никуда не денутся. А если не будут, то просто получат техническое поражение, и все», – сказал Свищев.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +16444

      Алексей З 13 минут назад

      С каких это пор решения УЕФА поддерживают в Госдуме ?
      Скажу так , если ведущие страны ( по футбольным меркам ) откажутся , то УЕФА может пересмотреть свои заявления.
      Что тогда запоёт данный депутат ?

      1
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      Рейтинг: +1633

      rac531 27 минут назад

      ИДИЁТЫ!)))
      Нужног было сразу же САМИМ отказаться от унизительных условий.
      Но жадеость, деньги, ненависть к России и всему русскому делают из чиновников и продажной интэллтигенции плюшевых мишек)

      А. П. Чехов: «Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, лживую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо её притеснители выходят из её же недр».

      Ф. М. Достоевский:
      «Одна из характернейших черт русского либерализма — это страшнейшее презрение к народу Русскому народу ни за что в мире не простят желания быть самим собою.

      2
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      Рейтинг: +129

      ramblernasheveverything > rac531 4 минуты назад

      Об чем ты братуха ? Чехова про интеллигентов, Достоевского про либералов припутал )))
      В Госдуме нет интеллигентов и либералов .

      0
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      Рейтинг: +10

      Никита-Красильников-vkont 40 минут назад

      Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: «серебряный прогноз». 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!

      0
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      Рейтинг: +453

      Napaleon Banapart 58 минут назад

      Откажутся практически все. Это к бабке не ходи. И не будет ни какого технического поражения так как таким макаром мы не ровен час все турниры выиграем...

      5
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      Рейтинг: +129

      ramblernasheveverything 1 час назад

      УЕФА еще получит Zвиздюлей от всей Европы.
      Чеферин зря заигрывается, как бы ему не слететь с его должности.

      3
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      Рейтинг: +19961

      NewLife 1 час назад

      Ноунейм депутат поучает иностранные государства, как они должны себя вести, забыв, что там нет едросов, и им начхать на его нотацию.

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