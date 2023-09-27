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    • «Реал» нашел нового кандидата на замену Анчелотти: он был близок к назначению в «Спартак»

    «Реал» нашел нового кандидата на замену Анчелотти: он был близок к назначению в «Спартак»

    «Реал» рассматривает тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби в качестве одного из кандидатов на замену Карло Анчелотти.

    По информации журналиста Хесуса Гальего, «Реал» еще не определился с новым тренером и рассматривает разные кандидатуры. Де Дзерби – один из вариантом клуба.

    • Де Дзерби несколько лет назад мог возглавить «Спартак».
    • Анчелотти летом 2024 года уйдет из «Реала» в сборную Бразилии.
    • Хаби Алонсо – главный кандидат на замену.

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    Источник: Cadena SER

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    Сегодня, 14:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5503

      Эном айс 1 час назад

      Полезные пищевые отходы разбросаны по всей Европе.
      А жрать нечего.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17983

      Garrincha58 1 час назад

      пригласите Черчесова он тоже был близок к Спартаку

      1
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