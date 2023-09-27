«Реал» нашел нового кандидата на замену Анчелотти: он был близок к назначению в «Спартак»

«Реал» рассматривает тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби в качестве одного из кандидатов на замену Карло Анчелотти.

По информации журналиста Хесуса Гальего, «Реал» еще не определился с новым тренером и рассматривает разные кандидатуры. Де Дзерби – один из вариантом клуба.