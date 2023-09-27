Аршавин отреагировал на возвращение юношеских команд России к турнирам УЕФА

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о потенциальном возвращении сборной России до 17 лет к участию в турнирах под эгидой УЕФА в нейтральном статусе.
«U‑17 через год станет U‑18 и они не смогут принимать участие, плюс без гимна и флага – также сомнительная история. В каких отборах они смогут играть – не понятно.
Но это говорит о том, что УЕФА не закрывает двери и находится в контакте с нашей федерацией», – сказал Аршавин.
- В случае допуска российские юниоры будут выступать без гимна и флага.
- Также им запретят играть на территории РФ.
- Сборные России старше 17 лет и российские клубы будут отстранены до окончания СВО.
Источник: «Матч ТВ»