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    • Аршавин отреагировал на возвращение юношеских команд России к турнирам УЕФА

    Аршавин отреагировал на возвращение юношеских команд России к турнирам УЕФА

    Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о потенциальном возвращении сборной России до 17 лет к участию в турнирах под эгидой УЕФА в нейтральном статусе.

    «U‑17 через год станет U‑18 и они не смогут принимать участие, плюс без гимна и флага – также сомнительная история. В каких отборах они смогут играть – не понятно.

    Но это говорит о том, что УЕФА не закрывает двери и находится в контакте с нашей федерацией», – сказал Аршавин.

    • В случае допуска российские юниоры будут выступать без гимна и флага.
    • Также им запретят играть на территории РФ.
    • Сборные России старше 17 лет и российские клубы будут отстранены до окончания СВО.

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    Источник: «Матч ТВ»

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