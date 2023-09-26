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  • Спикер МИД России Захарова отреагировала на бойкот Англии турниров с участием юношеских команд из России

Спикер МИД России Захарова отреагировала на бойкот Англии турниров с участием юношеских команд из России

26 сентября 2023, 22:13
4

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на бойкот Англии турниров УЕФА с участием российских футболистов до 17 лет.

26 сентября УЕФА предложил допустить сборную России до 17 лет к участию в турнирах в нейтральном статусе.

«У британских русофобов давно синдром исключительности – на этот раз они исключили себя из честного состязания», – сказала Захарова.

  • В случае допуска российские юниоры будут выступать без гимна и флага.
  • Также им запретят играть на территории РФ.
  • Сборные России старше 17 лет и российские клубы будут отстранены до окончания СВО.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия (до 18)
Комментарии (4)
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CSKA57
1695757034
Англичанка всегда будет гадить!
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BRO_football
1695758508
Так ведь никто не заставляет. Не хотите - не играйте. Пусть Англия отнимет у своей молодёжи возможность сыграть в международном турнире из-за политических претензий нескольких идиотов в правительстве страны. Эта молодёжка спасибо им не скажет
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neveldomha
1695759886
Англичашки нищие и их мнение для УЕФА не интересно. А кто платит, тот и заказывае музыку.
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Fialet
1695798086
А про то, что Россию в очередной раз унижают, предлагая играть без флага и гимна и только на чужой территории ничего не хочет сказать?
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