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    • Спикер МИД России Захарова отреагировала на бойкот Англии турниров с участием юношеских команд из России

    Спикер МИД России Захарова отреагировала на бойкот Англии турниров с участием юношеских команд из России

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на бойкот Англии турниров УЕФА с участием российских футболистов до 17 лет.

    26 сентября УЕФА предложил допустить сборную России до 17 лет к участию в турнирах в нейтральном статусе.

    «У британских русофобов давно синдром исключительности – на этот раз они исключили себя из честного состязания», – сказала Захарова.

    • В случае допуска российские юниоры будут выступать без гимна и флага.
    • Также им запретят играть на территории РФ.
    • Сборные России старше 17 лет и российские клубы будут отстранены до окончания СВО.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12506

      BRO_football 9 минут назад

      Так ведь никто не заставляет. Не хотите - не играйте. Пусть Англия отнимет у своей молодёжи возможность сыграть в международном турнире из-за политических претензий нескольких идиотов в правительстве страны. Эта молодёжка спасибо им не скажет

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      Рейтинг: +3742

      CSKA57 34 минуты назад

      Англичанка всегда будет гадить!

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