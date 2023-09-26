Спикер МИД России Захарова отреагировала на бойкот Англии турниров с участием юношеских команд из России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на бойкот Англии турниров УЕФА с участием российских футболистов до 17 лет.

26 сентября УЕФА предложил допустить сборную России до 17 лет к участию в турнирах в нейтральном статусе.

«У британских русофобов давно синдром исключительности – на этот раз они исключили себя из честного состязания», – сказала Захарова.

В случае допуска российские юниоры будут выступать без гимна и флага.

Также им запретят играть на территории РФ.

Сборные России старше 17 лет и российские клубы будут отстранены до окончания СВО.

Играйте с выгодой: ставьте на главные спортивные события с бонусом до 6000₽!