Фонбет Кубок России. «Торпедо» вылетело от «Уфы», проиграв в серии пенальти

Бабурин полный ноль !
Привёз гол на последней минуте и пробивал пенальти, как лузер!
Был такой Чонтофальски в Зените, стоял лучше, чем Малафеев, но загубил карьеру скорее всего в Зените, таким же пенальти!
«Уфа» дома выбила «Торпедо» из Фонбет Кубка России на стадии 1/32 финала.
Хозяева поля ушли от поражения благодаря голу на 91-й минуте, после чего победили в серии пенальти.
Россия. Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/32 финала
Уфа – Торпедо (Москва) – 1:1 (0:0), по пенальти – 8:7
Голы: 0:1 – Полоз (с пенальти), 69; 1:1 – Троянов, 90+1.