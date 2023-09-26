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    • Фонбет Кубок России. «Торпедо» вылетело от «Уфы», проиграв в серии пенальти

    Фонбет Кубок России. «Торпедо» вылетело от «Уфы», проиграв в серии пенальти

    «Уфа» дома выбила «Торпедо» из Фонбет Кубка России на стадии 1/32 финала.

    Хозяева поля ушли от поражения благодаря голу на 91-й минуте, после чего победили в серии пенальти.

    Россия. Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/32 финала

    Уфа – Торпедо (Москва) – 1:1 (0:0), по пенальти – 8:7

    Голы: 0:1 – Полоз (с пенальти), 69; 1:1 – Троянов, 90+1.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10076

      САДЫЧОК 54 минуты назад

      Бабурин полный ноль !
      Привёз гол на последней минуте и пробивал пенальти, как лузер!
      Был такой Чонтофальски в Зените, стоял лучше, чем Малафеев, но загубил карьеру скорее всего в Зените, таким же пенальти!

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