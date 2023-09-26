Опейкина сравнила зарплаты судей в женском и мужском футболе

Судья Вера Опейкина сравнила зарплаты арбитров на матче мужских и женских команд в России.

«Всe зависит от матча и от лиги. VAR в матче РПЛ – где-то в половину больше работы главным арбитром на Второй лиге. AVAR в РПЛ – примерно столько же.

Главный судья в женской Суперлиге и в мужской Второй лиге – плюс-минус одинаково», – сказала Опейкина.