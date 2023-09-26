Ненахов раскрыл, из-за чего началась массовая стычка в матче «Зенит» – «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал массовую потасовку в матче 9-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

После победного гола «Локомотива» на 91-й минуте вспыхнула стычка на поле.

Затем потасовка возникла после финального свистка.

– Обычная потасовка. Так вышло, что Вендел после того, как я сфолил, решил ударить.

– Вас по голове.

– Да, и, в принципе, так вышло, что ребята заступились за меня.