Ненахов раскрыл, из-за чего началась массовая стычка в матче «Зенит» – «Локомотив»

Так вышло что на последних минутах когда соперник идёт вперёд , я решил повеситься на него а не просто сфолить . И вот соперник решил меня ударить . Ведь любой игрок в такой же ситуации так же после 90 минут активной игры выдал бы такую же реакцию
Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал массовую потасовку в матче 9-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).
- После победного гола «Локомотива» на 91-й минуте вспыхнула стычка на поле.
- Затем потасовка возникла после финального свистка.
– Обычная потасовка. Так вышло, что Вендел после того, как я сфолил, решил ударить.
– Вас по голове.
– Да, и, в принципе, так вышло, что ребята заступились за меня.