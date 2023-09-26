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    • Ненахов раскрыл, из-за чего началась массовая стычка в матче «Зенит» – «Локомотив»

    Ненахов раскрыл, из-за чего началась массовая стычка в матче «Зенит» – «Локомотив»

    Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал массовую потасовку в матче 9-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

    • После победного гола «Локомотива» на 91-й минуте вспыхнула стычка на поле.
    • Затем потасовка возникла после финального свистка.

    – Обычная потасовка. Так вышло, что Вендел после того, как я сфолил, решил ударить.

    – Вас по голове.

    – Да, и, в принципе, так вышло, что ребята заступились за меня.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 08:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +868

      JIEGEHDA 43 минуты назад

      Так вышло что на последних минутах когда соперник идёт вперёд , я решил повеситься на него а не просто сфолить . И вот соперник решил меня ударить . Ведь любой игрок в такой же ситуации так же после 90 минут активной игры выдал бы такую же реакцию

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