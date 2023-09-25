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    • Агент Дуарте ответил на критику парагвайца от представителя Джикии

    Агент Дуарте ответил на критику парагвайца от представителя Джикии

    Аугусто Параха, агент защитника «Спартака» Алексиса Дуарте, ответил на критику агента Георгия Джикии Вадима Шпинева в адрес игрока.

    После матча с «Динамо» (1:0) Шпинев заявил: «Было любопытно увидеть две сумасшедшие передачи Дуарте в разрез в конце встречи. «Динамо» чуть-чуть удачи не хватило, чтобы использовать эти моменты».

    «И чем закончилась игра? Я не знал, что агенты тоже выступают с заявлениями. Я посвящаю себя только работе во благо игроков, я не говорю об этом, потому что главными героями матчей являются именно футболисты», – сказал Параха.

    • Джикия пропустил два последних матча «Спартака» в РПЛ.
    • Защитник в «Спартаке» 7 лет.
    • Он капитан команды.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3319

      alefreddy 28 минут назад

      на данный момент он лучше грузина играет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19887

      NewLife 2 часа назад

      Склоки от Бомбардира без конца, погоня за кликбейтом.

      2
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