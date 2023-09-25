Агент Дуарте ответил на критику парагвайца от представителя Джикии

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Аугусто Параха, агент защитника «Спартака» Алексиса Дуарте, ответил на критику агента Георгия Джикии Вадима Шпинева в адрес игрока.
После матча с «Динамо» (1:0) Шпинев заявил: «Было любопытно увидеть две сумасшедшие передачи Дуарте в разрез в конце встречи. «Динамо» чуть-чуть удачи не хватило, чтобы использовать эти моменты».
«И чем закончилась игра? Я не знал, что агенты тоже выступают с заявлениями. Я посвящаю себя только работе во благо игроков, я не говорю об этом, потому что главными героями матчей являются именно футболисты», – сказал Параха.
- Джикия пропустил два последних матча «Спартака» в РПЛ.
- Защитник в «Спартаке» 7 лет.
- Он капитан команды.