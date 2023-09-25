Агент Дуарте ответил на критику парагвайца от представителя Джикии

Аугусто Параха, агент защитника «Спартака» Алексиса Дуарте, ответил на критику агента Георгия Джикии Вадима Шпинева в адрес игрока.

После матча с «Динамо» (1:0) Шпинев заявил: «Было любопытно увидеть две сумасшедшие передачи Дуарте в разрез в конце встречи. «Динамо» чуть-чуть удачи не хватило, чтобы использовать эти моменты».

«И чем закончилась игра? Я не знал, что агенты тоже выступают с заявлениями. Я посвящаю себя только работе во благо игроков, я не говорю об этом, потому что главными героями матчей являются именно футболисты», – сказал Параха.