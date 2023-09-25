Примера. «Реал» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Атлетико» (1:3). Дубль сделал воспитанник мадридцев Мората

ну с такой основой реал конечно дай бог чтобы в топ 3 был, тут и жирона выше может быть. В команде одни напад в основе - родриго и тот) защита дно, кепа хоть не виноват в голах, но все-равно не впечатляет пока
«Реал» проиграл «Атлетико» в гостевом матче 6-го тура Примеры – 1:3.
Два гола забил воспитанник мадридской команды Альваро Мората.
Это первое поражение «Реала» в этом сезоне. Команда опустилась на третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на одно очко.
Испания. Примера. 6-й тур
Голы: 1:0 – Мората, 4; 2:0 – Гризманн, 18; 2:1 – Кроос, 35; 3:1 – Мората, 46.
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