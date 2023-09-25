Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Примера. «Реал» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Атлетико» (1:3). Дубль сделал воспитанник мадридцев Мората

    Примера. «Реал» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Атлетико» (1:3). Дубль сделал воспитанник мадридцев Мората

    «Реал» проиграл «Атлетико» в гостевом матче 6-го тура Примеры – 1:3.

    Два гола забил воспитанник мадридской команды Альваро Мората.

    Это первое поражение «Реала» в этом сезоне. Команда опустилась на третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на одно очко.

    Испания. Примера. 6-й тур

    Атлетико – Реал – 3:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Мората, 4; 2:0 – Гризманн, 18; 2:1 – Кроос, 35; 3:1 – Мората, 46.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Новости по теме
    «Атлетико» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2023
    «Мальорка» – «Барселона»: прогноз на матч 7 тура Примеры, 26 сентября
    Глава Ла Лиги отреагировал на возмущение фанатов стоимостью подписки на трансляции
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:01
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12658

      DeStar 1 час назад

      ну с такой основой реал конечно дай бог чтобы в топ 3 был, тут и жирона выше может быть. В команде одни напад в основе - родриго и тот) защита дно, кепа хоть не виноват в голах, но все-равно не впечатляет пока

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1652

      koli4ka 1 час назад

      очень полезно и вовремя,дальше интрига будет только раскручиваться в Ла Лиге...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 