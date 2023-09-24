Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • РПЛ. ЦСКА ушел с 1:3 от «Ростова» (3:3), но остался во 2-й половине таблицы

    РПЛ. ЦСКА ушел с 1:3 от «Ростова» (3:3), но остался во 2-й половине таблицы

    «Ростов» не удержал преимущество в два гола в матче 9-го тура против ЦСКА. Гостей от поражения спас летний новичок Аббосбек Файзуллаев.

    ЦСКА остался на девятом месте. «Ростов» занимает 11-ю строчку.

    Россия. РПЛ. 9-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 3:3 (2:1)

    Голы: 1:0 – Миронов, 7; 2:0 – Голенков, 12; 2:1 – Келлвен, 26; 3:1 – Голенков, 50; 3:2 – Чалов, 65; 3:3 – Файзуллаев, 70.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новости по теме
    Геркус назвал лучшего игрока матча «Зенит» – «Локо»: «Он сделал важный шаг, чтобы стать большим футболистом»
    Губерниев назвал Дзюбу шоуменом после матча с «Зенитом»
    Червиченко назвал две отличительные черты Дзюбы
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:00
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +102602

      zigbert 1 час назад

      Вначале показалось что Ростов добьется легкой победы но ЦСКА сумел перехватить инициативу. Пошел обоюдоострый футбол. Брака и ошибок в обороне было достаточно. Но ничья все же наиболее справедливый результат.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +743

      Докторо123 1 час назад

      Гостей от поражения спас НОВИЧОК Аббосбек...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6506

      ySS 1 час назад

      Байрамян должен всей команде премиальные за победу)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1016

      FCSpartakM 1 час назад

      Валера после этого матча должен свое коронное произнести , играла была равно, играли два ....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16370

      Алексей З 2 часа назад

      В чём коням не отказать , так это в характере.
      Молодцы бьются, борются, состав хз какой , но на жилах вытаскивают.
      Ростов ?
      Не использовал Байрамян нокдаун соперника и прилетела обороточка.
      Как "шведой" можно было бить умом не понять, носом бы забил.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19853

      NewLife 2 часа назад

      Уважаемые, подскажите, кто вел репортаж по матч премьер, я упустил. Единственный профи комментатор на ТВ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57133

      MaxRnD > NewLife 2 часа назад

      По голосу на Гусева похож

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16370

      Алексей З > NewLife 2 часа назад

      По моему Нагучев , но он тот ещё пздбол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27439

      slavutiq70 2 часа назад

      Ну не как не прорвёт Ростов . немного не хватает . до победы ...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2310

      alll-333 2 часа назад

      Ростов продолжает лихорадить...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22291

      derrik2000 2 часа назад

      Первый тайм смотрел матча Краснодар - Урал.
      Уснул. ) Проснулся - перерыв. Посмотрел счёт Ростов - ЦСКА и тут же переключился на этот матч.
      И НЕ ПОЖАЛЕЛ!
      Мне, болельщику не каждой из этих команд, смотреть было очень интересно.
      Благодарю команды за доставленное удовольствие от просмотра!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +561

      The only one 2 часа назад

      Ростов в этом сезоне полностью потерял нормальную игру. Лихорадит не по детски. Очень жаль...

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 