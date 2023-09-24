РПЛ. ЦСКА ушел с 1:3 от «Ростова» (3:3), но остался во 2-й половине таблицы

Вначале показалось что Ростов добьется легкой победы но ЦСКА сумел перехватить инициативу. Пошел обоюдоострый футбол. Брака и ошибок в обороне было достаточно. Но ничья все же наиболее справедливый результат.
«Ростов» не удержал преимущество в два гола в матче 9-го тура против ЦСКА. Гостей от поражения спас летний новичок Аббосбек Файзуллаев.
ЦСКА остался на девятом месте. «Ростов» занимает 11-ю строчку.
Россия. РПЛ. 9-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 3:3 (2:1)
Голы: 1:0 – Миронов, 7; 2:0 – Голенков, 12; 2:1 – Келлвен, 26; 3:1 – Голенков, 50; 3:2 – Чалов, 65; 3:3 – Файзуллаев, 70.