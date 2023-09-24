РПЛ. ЦСКА ушел с 1:3 от «Ростова» (3:3), но остался во 2-й половине таблицы

«Ростов» не удержал преимущество в два гола в матче 9-го тура против ЦСКА. Гостей от поражения спас летний новичок Аббосбек Файзуллаев.

ЦСКА остался на девятом месте. «Ростов» занимает 11-ю строчку.

Россия. РПЛ. 9-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 3:3 (2:1)

Голы: 1:0 – Миронов, 7; 2:0 – Голенков, 12; 2:1 – Келлвен, 26; 3:1 – Голенков, 50; 3:2 – Чалов, 65; 3:3 – Файзуллаев, 70.

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