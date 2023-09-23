Реакция Абаскаля на победу «Спартака» над «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подытожил матч 9-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0).
«Сегодня мы одержали очень важную победу. До 30-й минуты у нас были хорошие моменты, но мы их не реализовали. Во втором тайме мы начали очень хорошо. Были моменты, где нам не хватало точности.
Понимали, что матч с «Динамо» будет сложным. Рад, что мы одержали победу. Это третья победа за короткий отрывок. Важно, как ты реагируешь и идeшь дальше. Следующий матч с «Крыльями», которые занимают первое место в турнирной таблице», – сказал Абаскаль.
- У «Спартака» 3 победы подряд – все сухие.
- Команда идет в таблице на 4-м месте.
- Отставание до 1-й строчки – 2 очка.
Источник: «Чемпионат»