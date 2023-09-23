В центре поля пустота.
Кто будет вести игру? Да и обыгрываться Антохе и Тео в середине поля будет тяжело.
Приводим стартовые составы на матч 9-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо». Игра начнется в 19:00 по мск.
Стартовые составы команд:
«Спартак»: Селихов, Денисов, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Мартинс, Пруцев, Мозес, Соболев, Промес, Бонгонда
Главный тренер: Гильермо Абаскаль
«Динамо»: Шунин, Даса, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Бителло, Нгамале, Чавес, Карраскаль, Смолов, Тюкавин
Главный тренер: Марцел Личка