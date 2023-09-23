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    • Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Динамо»: 9 тур РПЛ

    Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Динамо»: 9 тур РПЛ

    Приводим стартовые составы на матч 9-го тура РПЛ «Спартак»«Динамо». Игра начнется в 19:00 по мск.

    Стартовые составы команд:

    «Спартак»: Селихов, Денисов, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Мартинс, Пруцев, Мозес, Соболев, Промес, Бонгонда

    Главный тренер: Гильермо Абаскаль

    «Динамо»: Шунин, Даса, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Бителло, Нгамале, Чавес, Карраскаль, Смолов, Тюкавин

    Главный тренер: Марцел Личка

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    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 17:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11699

      ivany4 52 минуты назад

      В центре поля пустота.
      Кто будет вести игру? Да и обыгрываться Антохе и Тео в середине поля будет тяжело.

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      Рейтинг: +34377

      oyabun 1 час назад

      Состав Спартака сильный и оптимальный. За одним исключением - сомнения в Мозесе. Если так же как в предыдущих играх будет прикидываться невидимкой на поле, то это минус 1 игрок.

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