Севикян прокомментировал реакцию Карпина на его отказ играть за сборную России

Нападающий «Пари НН» Эдгар Севикян высказался о критике в свой адрес за выбор в пользу сборной Армении вместо России.

Отдельно он отметил реакцию главного тренера российской национальной команды Валерия Карпина.

«Понимал, что это кто-то воспримет плохо, кто-то может осуждать. Кто-то, наоборот, – может понять и принять.

Это ни в коем случае не может отражаться на моем психологическом состоянии, никак не может влиять на меня. У каждого человека свое мнение, и он вправе его высказывать. Это нормально, я это понимаю.

Было очень много поддержки, много сообщений. Допустим, Эдик Сперцян написал после моего заявления. Поддержал и сказал, что рад. Сказал, что ждет [в сборной]. Я ему очень сильно благодарен.

Слова Карпина? Валерий Георгиевич – это очень большой авторитет в российском футболе. В Испании его тоже много знают, помнят.

Мне очень приятно, что он с пониманием отнесся к моему выбору. Я с нетерпением жду возможности сыграть за сборную Армении», – заявил Севикян.