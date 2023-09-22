Севикян прокомментировал реакцию Карпина на его отказ играть за сборную России

Это твой выбор. Какая разница кто и как реагирует.... всем никогда неугодишь и для всех хорошим не будешь....
Играй лучше и этим доказывай...
Нападающий «Пари НН» Эдгар Севикян высказался о критике в свой адрес за выбор в пользу сборной Армении вместо России.
Отдельно он отметил реакцию главного тренера российской национальной команды Валерия Карпина.
«Понимал, что это кто-то воспримет плохо, кто-то может осуждать. Кто-то, наоборот, – может понять и принять.
Это ни в коем случае не может отражаться на моем психологическом состоянии, никак не может влиять на меня. У каждого человека свое мнение, и он вправе его высказывать. Это нормально, я это понимаю.
Было очень много поддержки, много сообщений. Допустим, Эдик Сперцян написал после моего заявления. Поддержал и сказал, что рад. Сказал, что ждет [в сборной]. Я ему очень сильно благодарен.
Слова Карпина? Валерий Георгиевич – это очень большой авторитет в российском футболе. В Испании его тоже много знают, помнят.
Мне очень приятно, что он с пониманием отнесся к моему выбору. Я с нетерпением жду возможности сыграть за сборную Армении», – заявил Севикян.
- Эдгар – воспитанник «Локомотива».
- Он родился в Москве, выступал за юношеские и молодежную сборные России.