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    • Карпин отреагировал на отказ Севикяна играть за сборную России

    Карпин отреагировал на отказ Севикяна играть за сборную России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна выступать за Армению.

    «С Севикяном не общался. Нет и нет, ну что поделать. Неизвестно, потеря ли это для сборной. Прямо сейчас Севикян не играл бы в основной сборной.

    Как смотрю на смену гражданства? А что делать? Я их не осуждаю. У футболистов есть возможность участвовать в отборе на крупные турниры», – сказал Карпин.

    • Севикян выступал за юношеские и молодежную сборные России.
    • Он родился в Москве.
    • Хавбек – воспитанник «Локомотива».

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    Источник: Sport24

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    05.09.2023 14:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      ActiveLife23rus--google 7 часов назад

      Родился и вырос в тоталитарной России, но душой всегда был в свободолюбивой Армении. Эльф как он есть.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +294

      ЗаЖиМ 5 сентября, 16:22

      В Пюник нехай едет, неблагодарный мангальщик.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      Slava-Plutov-google > ЗаЖиМ 5 сентября, 17:38

      Правильно найдём кому асфальт класть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16128

      Алексей З 5 сентября, 15:59

      Странные вопросы и проблемы , там ещё 48 призывников, незаменимых нет.

      3
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